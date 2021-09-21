Суд Минска вынес приговор украинцу: что говорят в МИД

Михаил Ференц, осужденный в Беларуси, фото Офиса омбудсмена

Украинец Михаил Ференц получил приговор в Беларуси. Мужчину посадили за решетку на три года. Такое решение принял суд Заводского района Минска. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД).



В материале уголовного дела говорится, что украинец принимал участие в действиях, что нарушали общественный порядок. Также украинца осудили за умышленное повреждение имущества.

По словам уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, достаточных надлежащих доказательств у суда против Ференца не было. Это означает, что такой приговор нарушает статью 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Пребывание Михаила в изоляторе в Беларуси в течение семи месяцев должно быть учтено в общий срок, но и здесь международное право было нарушено.

Известно, что украинец Михаил Ференц не признал свою вину, мужчина будет подавать апелляцию. Со своей стороны уполномоченный и Министерство иностранных дел считают, что украинец осужден незаконно и он должен быть освобожден.

"Бездоказательное обвинения и неправовое осуждение гражданина Украины являются очередными проявлениями антиукраинских действий Минска. Дело Михаила Ференца — это очередной пример белорусского "правосудия", в результате которого за решеткой оказались десятки и сотни местных журналистов и правозащитников, общественных активистов, программистов, студентов и рядовых граждан Беларуси", — говорится в сообщении МИД.

Кроме того, известный белорусский правозащитный центр "Вясна" признал Михаила политзаключенным.

Украинские дипломаты будут защищать интересы Михаила всеми доступными средствами и призвали власти соседней страны прекратить репрессии против граждан и освободить всех политических заключенных.

Портал "Комментарии" сообщал , что в Беларуси женщину осудили за сообщение в Twitter о Лукашенко.

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