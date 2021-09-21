Суд Минска вынес приговор украинцу: что говорят в МИД

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Козлова Альбіна
Михаил Ференц, осужденный в Беларуси, фото Офиса омбудсмена
Украинец Михаил Ференц получил приговор в Беларуси. Мужчину посадили за решетку на три года. Такое решение принял суд Заводского района Минска. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД).
В материале уголовного дела говорится, что украинец принимал участие в действиях, что нарушали общественный порядок. Также украинца осудили за умышленное повреждение имущества.
По словам уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, достаточных надлежащих доказательств у суда против Ференца не было. Это означает, что такой приговор нарушает статью 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Пребывание Михаила в изоляторе в Беларуси в течение семи месяцев должно быть учтено в общий срок, но и здесь международное право было нарушено.
Известно, что украинец Михаил Ференц не признал свою вину, мужчина будет подавать апелляцию. Со своей стороны уполномоченный и Министерство иностранных дел считают, что украинец осужден незаконно и он должен быть освобожден.
Кроме того, известный белорусский правозащитный центр "Вясна" признал Михаила политзаключенным.
Украинские дипломаты будут защищать интересы Михаила всеми доступными средствами и призвали власти соседней страны прекратить репрессии против граждан и освободить всех политических заключенных.
Портал "Комментарии" сообщал , что в Беларуси женщину осудили за сообщение в Twitter о Лукашенко.
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