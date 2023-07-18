Суд в Гааге призывают выдать ордер на арест ближайшего союзника Путина

Самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко может ждать участь его ближайшего союзника – российского диктатора Владимира Путина. Депутаты Европарламента считают Лукашенко причастным к депортации детей из Украины. И именно поэтому европарламентарии призывают Международный уголовный суд рассмотреть возможность выдачи ордера на арест белорусского диктатора, сообщается на сайте ЕП.

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

Депутаты ЕП отмечают, что лукашенковский режим во главе Беларуси несет ответственность за вред, причиненный Украине. Именно поэтому верхушка Беларуси должна отвечать за преступления, совершенные на украинской территории. В частности, депутаты говорят о роли лукашенковского режима в незаконном вывозе детей.

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В итоговом отчете евродепутаты призывают институции ЕС, а также страны-члены Союза предпринять конкретные шаги по уголовному преследованию, как самого Лукашенко, так и всех чиновников, которые выполняли преступные приказы.

Напомним, Беларусь с первых дней полномасштабной воны в Украине предоставила свою территорию для вторжения в Украину российских войск, а также для нанесения ударов по территории Украины. До сих пор на территории Беларуси проходят обучения мобилизованные россияне, которые потом отправляются на войну в Украину. Также последнюю неделю на территорию Беларуси заходят колонны наёмников ЧВК "Вагнера".

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