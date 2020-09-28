Светлана Алексиевич покинула Беларусь

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Владимир Лавский
Нобелевская лауреатка по литературе Светлана Алексиевич покинула территорию Беларуси и отправилась в Германию. Об этом в интервью порталу TUT.by сообщила помощница писательницы.
Как ранее сообщали "Комментарии", Светлана Алексиевич была вызвана на допрос.
Известно, что Алексиевич фигурирует как сообщница лидера оппозиции Светланы Тихановской по созданию Координационного совета для свержения государственного режима Беларуси. Писательница действительно является членом президии этого совета.
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