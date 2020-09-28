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Светлана Алексиевич покинула Беларусь

Нобелевская лауреатка сейчас пребывает в Германии

28 сентября 2020, 15:15
Автор:

Владимир Лавский

Нобелевская лауреатка по литературе Светлана Алексиевич покинула территорию Беларуси и отправилась в Германию. Об этом в интервью порталу TUT.by сообщила помощница писательницы.

Светлана Алексиевич покинула Беларусь

"Алексиевич покинула Беларусь на данный момент. Она что, обязана уезжать насовсем? Она, как и обычный человек, имеет право на личную жизнь. Это никак не связано с политикой. Я знаю, что в Германии у нее запланированы встречи с читателями, автограф-сессии и прочее. Кстати, после Германии она планирует посетить Швецию, после чего отправится на Сицилию, где ей будет вручена еще одна награда. Я пока не могу сказать, когда мы ее снова увидим в Беларуси", — отметила Татьяна Тюрина, помощница Алексиевич. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Светлана Алексиевич была вызвана на допрос. 

Известно, что Алексиевич фигурирует как сообщница лидера оппозиции Светланы Тихановской по созданию Координационного совета для свержения государственного режима Беларуси. Писательница действительно является членом президии этого совета.



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