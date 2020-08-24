У Лукашенко агония: нобелевского лауреата Алексиевич вызвали на допрос

Нобелевский лауреат по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич получила повестку с требованием прибыть в среду, 26 августа, на допрос к следователю. Об этом сообщает Телеграм-канал "Белсат".

Известно, что Алексиевич фигурирует как сообщница лидера оппозиции Светланы Тихановской по созданию Координационного совета для свержения государственного режима Беларуси. Писательница действительно является членом президии этого совета.





Сегодня в Минске у тракторного завода ОМОН задержал членов президиума Координационного совета оппозиции - доверенное Ольгу Ковалькову и представителя стачкома МТЗ Сергея Дылевского. Их обвинили в организации несанкционированного массового мероприятия.

Кроме них и Алексиевич, в президиум Координационного совета также входят соратница Светланы Тихановськой, глава избирательного штаба экс-банкира Виктора Бабарыка Мария Колесникова, юрист Максим Знак, международная медиаторка Лилия Власова и Павел Латушко - экс-директор Купаловская театра, освобожден от должности за симпатии к белорусской оппозиции.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что глава Беларуси Александр Лукашенко уволил своего посла в Словакии после его открытого заявления в поддержку протестов в Минске.

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