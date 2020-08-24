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Главная Новости Мир Беларусь У Лукашенко агония: нобелевского лауреата Алексиевич вызвали на допрос
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У Лукашенко агония: нобелевского лауреата Алексиевич вызвали на допрос

Сегодня писательница Светлана Алексиеич получила повестку на допрос к следователю

сегодня, 23:37
Автор:

Екатерина Белоброва

Нобелевский лауреат по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич получила повестку с требованием прибыть в среду, 26 августа, на допрос к следователю. Об этом сообщает Телеграм-канал "Белсат".

У Лукашенко агония: нобелевского лауреата Алексиевич вызвали на допрос

Известно, что Алексиевич фигурирует как сообщница лидера оппозиции Светланы Тихановской по созданию Координационного совета для свержения государственного режима Беларуси. Писательница действительно является членом президии этого совета.


Сегодня в Минске у тракторного завода ОМОН задержал членов президиума Координационного совета оппозиции - доверенное  Ольгу Ковалькову и представителя стачкома МТЗ Сергея Дылевского. Их обвинили в организации несанкционированного массового мероприятия.

Кроме них и Алексиевич, в президиум Координационного совета также входят соратница Светланы Тихановськой, глава избирательного штаба экс-банкира Виктора Бабарыка Мария Колесникова, юрист Максим Знак, международная медиаторка Лилия Власова и Павел Латушко - экс-директор Купаловская театра, освобожден от должности за симпатии к белорусской оппозиции.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что глава Беларуси Александр Лукашенко уволил своего посла в Словакии после его открытого заявления в поддержку протестов в Минске.


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