Теперь официально: ЦИК Беларуси назвала Лукашенко победителем на выборах президента

Центральная избирательная комиссия Беларуси подтвердила предварительные прогнозы о победе Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси. Об этом сообщает издание TUT.by.

Так, согласно окончательным данным по количеству голосов, действующий президент набрал 80,1% голосов избирателей, а его основная конкурентка от оппозиции Светлана Тихановская - всего 10,1%.

Другие кандидаты фактически не сумели достичь и 2%-го барьера, галочку "против всех" поставили 4,59% граждан Белоруси, принявшие участие в выборах.

Отмечается, что все проигравшие кандидаты, включая Тихановскую, подали жалобы на указанный результат, назвав его сфальсифицированным и подтасованным, однако все заявления, кроме одного, были отклонены членами ЦИК.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что еще до оглашения результатов выборов в Беларуси, в крупнейших городах Республики начались массовые протестные движения, их участники заявили о нарушении гражданских прав и свобод, а сами выборы - недемократическими. Самого Лукашенко даже обвиняли в бегстве из страны под давлением оппозиционеров, но он отрицает такой исход своего 26-летнего правления.





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