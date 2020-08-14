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Главная Новости Мир Беларусь Теперь официально: ЦИК Беларуси назвала Лукашенко победителем на выборах президента
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Теперь официально: ЦИК Беларуси назвала Лукашенко победителем на выборах президента

Согласно официальным подсчетам ЦИК, Александр Лукашенко получил свыше 80% голосов

сегодня, 15:51
Автор:

Екатерина Белоброва
Теперь официально: ЦИК Беларуси назвала Лукашенко победителем на выборах президента

Центральная избирательная комиссия Беларуси подтвердила предварительные прогнозы  о победе Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси. Об этом сообщает издание TUT.by.

Так, согласно окончательным данным по количеству голосов, действующий президент набрал 80,1% голосов избирателей, а его основная конкурентка от оппозиции Светлана Тихановская - всего 10,1%.

Другие кандидаты фактически не сумели достичь и 2%-го барьера, галочку "против всех" поставили 4,59% граждан Белоруси, принявшие участие в выборах.

Отмечается, что все проигравшие кандидаты, включая Тихановскую, подали жалобы на указанный результат, назвав его сфальсифицированным и подтасованным, однако все заявления, кроме одного, были отклонены членами ЦИК.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что еще до оглашения результатов выборов в Беларуси, в крупнейших городах Республики начались массовые протестные движения, их участники  заявили о нарушении гражданских прав и свобод, а сами выборы - недемократическими. Самого Лукашенко даже обвиняли в бегстве из страны под давлением оппозиционеров, но он отрицает такой исход  своего 26-летнего правления.



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