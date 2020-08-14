Все еще живой и легитимный: Лукашенко опроверг слухи о своем побеге из Беларуси

РБК, Александр Лукашенко

Действующий президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что, несмотря на редкие появления в медиапространстве, продолжает оставаться в стране и никуда не сбежал. Об этом сообщает издание Lenta.ru, ссылаясь на белорусские СМИ.

Так, по словам государственного лидера, слухи о его побеге и смерти раздуваются на фоне протестов, чтоб "подлить масла в огонь".

"Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают", - подчеркнул Лукашенко.

Также президент Беларуси прокомментировал забастовки рабочих крупнейших предприятий страны, которые начались три дня назад в знак протеста очередной победы Лукашенко на президентских выборах. Как отметил политик, для злопыхателей - это настоящий подарок, но насильно заставлять белорусов работать никто не станет.

"Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите — бастуйте, хотите работать — работайте", - отметил Лукашенко, как бы подчеркнув, что экономическая разруха будет висеть ответственностью на каждом, кто принял участие бастовать в трудное для страны время.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что главный оппозиционер Беларуси Светлана Тихановская обратилась к организаторам и участникам массовых уличных протестов с поддержкой их позиции и действий. Это выглядит довольно контрастно на фоне ее недавнего видеозаявления, где она, уже будучи за пределами страны, призвала протестный электорат прекратить акции и митинги против действующего режима Александра Лукашенко.









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