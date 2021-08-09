Теперь вся надежда на Путина: Лукашенко признался, что без кредита РФ Беларусь не вытянет

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Кравцев Сергей
Беларусь нуждается в новом кредите от России для борьбы с коронавирусом через Евразийский Банк Развития. Как информирует издание "Комментарии", об этом заявил самопровозглашенный президент Белоруссии Лукашенко время сегодняшнего общения с представителями СМИ, которого цитирует российский РБК.
Лукашенко и Путин. Фото: kommersant.ru
Лукашенко пояснил, вся проблема в том, что МВФ отказал Минску в дальнейшем сотрудничестве и вопрос точно теперь не будет решен, ведь на диалог не настроены ни одна из сторон. США и Европа только усиливают санкционное давление, о помощи говорить не приходится. Следовательно, Запад отказался предоставить средства на борьбу с коронавирусом. Лукашенко отметил, что был бы очень признателен, если бы Москва согласилась помочь Минску дополнительно через Евразийский банк При этом "Батька" подчеркнул, что речь идет исключительно о финансах, которые нужны на борьбу с пандемией.
По словам Лукашенко, изначально кредиторы МВФ были готовы выделить под миллиард долларов, но в связи с тем, что некоторые белорусские оппозиционеры подняли крик и везде, где только можно, на разных международных площадках, начали рассказывать о том, что неправильно давать режиму деньги, поэтому транши застопорился.
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