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Главная Новости Мир Беларусь Теперь вся надежда на Путина: Лукашенко признался, что без кредита РФ Беларусь не вытянет
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Теперь вся надежда на Путина: Лукашенко признался, что без кредита РФ Беларусь не вытянет

Беларусь попросила Россию предоставить новый кредит на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции через Евразийский банк развития

сегодня, 22:47
Автор:

Кравцев Сергей

Беларусь нуждается в новом кредите от России для борьбы с коронавирусом через Евразийский Банк Развития. Как информирует издание "Комментарии", об этом заявил самопровозглашенный президент Белоруссии Лукашенко время сегодняшнего общения с представителями СМИ, которого цитирует российский РБК.

Теперь вся надежда на Путина: Лукашенко признался, что без кредита РФ Беларусь не вытянет

Лукашенко и Путин. Фото: kommersant.ru

Лукашенко пояснил, вся проблема в том, что МВФ отказал Минску в дальнейшем сотрудничестве и вопрос точно теперь не будет решен, ведь на диалог не настроены ни одна из сторон. США и Европа только усиливают санкционное давление, о помощи говорить не приходится. Следовательно, Запад отказался предоставить средства на борьбу с коронавирусом. Лукашенко отметил, что был бы очень признателен, если бы Москва согласилась помочь Минску дополнительно через Евразийский банк При этом "Батька" подчеркнул, что речь идет исключительно о финансах, которые нужны на борьбу с пандемией.

По словам Лукашенко, изначально кредиторы МВФ были готовы выделить под миллиард долларов, но в связи с тем, что некоторые белорусские оппозиционеры подняли крик и везде, где только можно, на разных международных площадках, начали рассказывать о том, что неправильно давать режиму деньги, поэтому транши застопорился. 

"Поэтому мы благодарны были бы – я Путину сказал – если бы через Евразийский банк [выделить деньги]", – прокомментировал Александр Лукашенко свою просьбу, которую ранее озвучил в личном разговоре с Путиным. 

Читайте также – издание "Комментарии" сегодня сообщало о том, как у Владимира Зеленского ответили на сегодняшнее обвинение Лукашенко в подготовке боевиков.


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Источник: https://t.me/rbc_news/33528?fbclid=IwAR3utgN9Qg1llDRc-nZHJoaPJ_dsnwpdUtr7y23h8TeGceS4Tgg5ohWEdzs
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