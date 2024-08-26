Территория Беларуси может стать театром боевых действий: названо условие

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Ткачик Олеся
На фоне стягивания Александром Лукашенко войск к границе Беларуси и Украины, МИД выдало заявление-обращение к официальному Минску. Там призвали Беларусь "не совершать трагических ошибок под давлением Москвы" и увести от границы свои войска. При этом в министерстве сообщили, что к границе Беларусь перебросила Силы спецопераций, вооружения и военную технику, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику. Все это было зафиксировано в Гомельской области. Также к границе перебросили и "вагнеровцев".
Александр Лукашенко
Как сообщил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, сосредоточение Лукашенко войск на границе с Украиной действительно нуждается в немедленном ответе.
При этом, как отметил политолог Евгений Магда, Лукашенко в роли агрессора – это трагикомично, потому что это его политическая смерть.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у границы с Украиной находится около 1100 человек личного состава армии Беларуси.
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