Территория Беларуси может стать театром боевых действий: названо условие

На фоне стягивания Александром Лукашенко войск к границе Беларуси и Украины, МИД выдало заявление-обращение к официальному Минску. Там призвали Беларусь "не совершать трагических ошибок под давлением Москвы" и увести от границы свои войска. При этом в министерстве сообщили, что к границе Беларусь перебросила Силы спецопераций, вооружения и военную технику, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику. Все это было зафиксировано в Гомельской области. Также к границе перебросили и "вагнеровцев".

Александр Лукашенко

"Проведение учений в пограничной полосе и непосредственной близости к объекту атомной энергетики, Чернобыльской АЭС создает угрозы национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом", — заявили в МИД.

Как сообщил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, сосредоточение Лукашенко войск на границе с Украиной действительно нуждается в немедленном ответе.

"Лучшее: симметричное и внезапное сосредоточение польских и литовских подразделений на западной границе Беларуси. Для самопровозглашенного президента Беларуси это тоже был бы лучший сценарий. Можно было бы быстро найти причину передислокации. Если его прижмет Путин — тогда территория Беларуси может стать театром боевых действий. Не думаю, что это в интересах беларусов", — написал в Фейсбуке Чалый.

При этом, как отметил политолог Евгений Магда, Лукашенко в роли агрессора – это трагикомично, потому что это его политическая смерть.

"Боеготовность ВС РБ проверена только на учениях. Вагнеровцы осели в белорусских силовых структурах как инструкторы, но их количество невелико. Население Белоруссии войны не хочет. Ряд стратегических предприятий Беларуси находятся в прямой досягаемости украинской артиллерии", — написал в Facebook Магда.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у границы с Украиной находится около 1100 человек личного состава армии Беларуси.



