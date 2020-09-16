Тихановская дала обещание Лукашенко

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Владимир Лавский
Бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что Александр Лукашенко получит личные гарантии безопасности и "даже больше", если добровольно откажется от президентского поста. Об этом она сообщила в интервью порталу "Левый берег".
Ранее Светлана Тихановская уже неоднократно обращалась к Александру Лукашенко, в частности, с требованием освободить Марию Колесникову.
"Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного Совета и политзаключенные. Задача Координационного Совета — быть платформой для переговоров. Другого решения нет, и Лукашенко должен это осознать. Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх", - заявила Тихановская.
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