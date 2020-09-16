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Тихановская дала обещание Лукашенко

Светлана Тихановская гарантирует Лукашенко личную безопасность

сегодня, 10:59
Автор:

Владимир Лавский

Бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что Александр Лукашенко получит личные гарантии безопасности и "даже больше", если добровольно откажется от президентского поста. Об этом она сообщила в интервью порталу "Левый берег". 

Тихановская дала обещание Лукашенко

"Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность", — сказала Тихановская в ответ на вопрос журналиста, предоставит ли она Лукашенко гарантии безопасности в случае его добровольного ухода с поста президента. 

"Мне важно учитывать мнение всех граждан Беларуси. Это не только мой выбор, а выбор всех, кто живет в нашей стране", - резюмировала Тихановская. 

Ранее Светлана Тихановская уже неоднократно обращалась к Александру Лукашенко, в частности, с требованием освободить Марию Колесникову. 

"Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного Совета и политзаключенные. Задача Координационного Совета — быть платформой для переговоров. Другого решения нет, и Лукашенко должен это осознать. Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх", - заявила Тихановская. 



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