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Тихановская вновь обратилась к Лукашенко

Тихановская призвала немедленно освободить свою соратницу

сегодня, 11:36
Автор:

Владимир Лавский

Светлана Тихановская обратилась к президенту Беларуси Александру Лукашенко с требованием немедленно освободить члена президиума Координационного совета Марию Колесникову. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первой". 

Тихановская вновь обратилась к Лукашенко

"Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного Совета и политзаключенные. Задача Координационного Совета — быть платформой для переговоров. Другого решения нет, и Лукашенко должен это осознать. Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх", - заявила Тихановская. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Колесникова была задержана во время пересечения границы Украины с Белорусью.

В районе четырех утра во вторник, восьмого сентября, Колесникова вместе с другими членами Координационного совета - Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым - пытались пересечь украино-белорусскую границу на пункте пропуска "Александровка". На машине "БМВ" они прошли таможенный контроль и отправились в сторону Украины. Встретив еще один наряд пограничников, машина резко увеличила скорость, из-за чего Колесникова оказалась за пределами транспортного средства, а Родненков и Кравцов продолжили путь в сторону Украины. 


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