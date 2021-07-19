Тихановская прибыла в США: к чему может привести этот визит, как отразиться на ситуации в Беларуси

BTC/USD
30758.22
ETH/USD
1824.50
LTC/USD
113.40
USD/UAH
27.35
EUR/UAH
32.35
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прибыла в Соединенные Штаты Америки. Там ее ожидают во всех ключевых госучреждениях Вашингтона. Накануне Тихановская встретилась с белорусской громадой США. К чему может привести этот визит, как отразиться на ситуации в Беларуси, как может действовать Тихановская? Эксперты оценили для портала "Комментарии".
Светлана Тихановская (фото из открытых источников)
Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным
агрессиям "AM&PM" Александр Курбан уверен, что ситуация со
Светланой Тихановской и её международной деятельностью является частью
геополитического противоборства между Западом и РФ.
"В этом контексте, все встречи, выступления и действия
Тихановской направлены на демонстрацию нелегитимности самопровозглашенного
президента Беларуси, Лукашенко. Тихановская не является профессиональным
политиком — и она это постоянно подчеркивает, считая своей миссией подготовку
легитимных выборов и передачи власти законно избранному президенту", — отмечает
эксперт.
По его мнению, в борьбе за Беларусь, пока в счете ведёт
Кремль. Ему удалось удержать за собой контроль над стратегически важной
территорией, с которой можно контролировать процессы в Восточной Европе и
странах Балтии, создавая напряженную ситуацию.
"Все это прекрасно понимают, поэтому Тихановская имеет столь
широкую поддержку со стороны таких стран как Литва, Польша, Украина, США,
Великобритания. Более лояльно настроенные по отношению к РФ, страны центральной
Европы, прежде всего Франция и Германия. Они проявляют слабый интерес к судьбе
Беларуси. Именно поэтому более шансов быть услышанной и поддержанной сегодня
Тихановская имеет в США", — поясняет Александр Курбан.
Он уверен, что официальные встречи Тихановской в США для
ситуации в Беларуси будут иметь большой медийный резонанс. Однако подчеркивает,
что прямого и быстрого результата с серьезным прорывом на белорусском фронте в
ближайшие год-два ожидать не стоит.
"На сегодня, кроме санкций, Запад не имеет серьезных
инструментов для урегулирования данного вопроса. А народ Беларуси пока не готов
к серьезным противостояниям с властью. Временно стабилизировать
социально-экономическую ситуацию в стране помогут новые российские кредиты. Как
бы это не казалось странным, но сегодня Западу нужно идти на определенные
компромиссы с Лукашенко, — считает Александр Курбан. – Самопровозглашенных
лидер Беларуси понимает, что Москва планирует устранить его от руководства
страны и поставить более послушного, пророссийского президента. Именно это даёт
шанс Западу договориться с Лукашенко. Безусловно, это могут быть только
кулуарные договоренности, потому что имидж, стиль и методы бессменного
белорусского лидера идут в полный разрез с западной демократией".
Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии
и развития "PolitA" Екатерина Одарченко уверена, что США визит
Тихановской нужен не меньше, чем РБ (Республике Беларусь).
"Байден не раз заявлял, что идет противостояние между
авторитарным и демократичным миром. А Беларусь как раз является типичным
примером этого противостояния, типичным символом, — поясняет Екатерина
Одарченко. — Беларусь, как и РФ, является достаточно закрытой страной
касательно создания внутренних политических элит. Нет четких институций,
которые бы формировали гражданское общество".
По словам эксперта, в постсоветских странах такие элиты
формировались через обновление поколений, создание новых партий, смену
механизмов обучения, разнообразные фонды и организации. РФ же с Беларусью
сделали максим, чтобы не позволить появиться новым элитам вне структур Путина
или Лукашенко.
"У Америки и ЕС есть стратегический интерес видеть Беларусь
более прозападной. А потому там будут всячески поддерживать формирование новых
элит, в том числе с помощью активистов, вынужденно покинувших РБ. Думаю, Тихановская
рассматривает сейчас два пути, — размышляет Катерина Одарченко. – Первый –
работа в каком-то аналитическом центре, вновь созданной общественной
организации, формируя аналитику касательно РБ. Второй – задействовать косвенные
механизмы, как те же Телеграмм-каналы, пытаясь влиять на внутриполитическую
повестку в Беларуси. Вскоре станет понятно, какой она выбрала".
Напомним, ранее Светлана Тихановская сообщила, что она уже встречалась с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости