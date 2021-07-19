Тихановская прибыла в США: к чему может привести этот визит, как отразиться на ситуации в Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прибыла в Соединенные Штаты Америки. Там ее ожидают во всех ключевых госучреждениях Вашингтона. Накануне Тихановская встретилась с белорусской громадой США. К чему может привести этот визит, как отразиться на ситуации в Беларуси, как может действовать Тихановская? Эксперты оценили для портала "Комментарии".

Светлана Тихановская (фото из открытых источников)

Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан уверен, что ситуация со Светланой Тихановской и её международной деятельностью является частью геополитического противоборства между Западом и РФ.

"В этом контексте, все встречи, выступления и действия Тихановской направлены на демонстрацию нелегитимности самопровозглашенного президента Беларуси, Лукашенко. Тихановская не является профессиональным политиком — и она это постоянно подчеркивает, считая своей миссией подготовку легитимных выборов и передачи власти законно избранному президенту", — отмечает эксперт.

По его мнению, в борьбе за Беларусь, пока в счете ведёт Кремль. Ему удалось удержать за собой контроль над стратегически важной территорией, с которой можно контролировать процессы в Восточной Европе и странах Балтии, создавая напряженную ситуацию.

"Все это прекрасно понимают, поэтому Тихановская имеет столь широкую поддержку со стороны таких стран как Литва, Польша, Украина, США, Великобритания. Более лояльно настроенные по отношению к РФ, страны центральной Европы, прежде всего Франция и Германия. Они проявляют слабый интерес к судьбе Беларуси. Именно поэтому более шансов быть услышанной и поддержанной сегодня Тихановская имеет в США", — поясняет Александр Курбан.

Он уверен, что официальные встречи Тихановской в США для ситуации в Беларуси будут иметь большой медийный резонанс. Однако подчеркивает, что прямого и быстрого результата с серьезным прорывом на белорусском фронте в ближайшие год-два ожидать не стоит.

"На сегодня, кроме санкций, Запад не имеет серьезных инструментов для урегулирования данного вопроса. А народ Беларуси пока не готов к серьезным противостояниям с властью. Временно стабилизировать социально-экономическую ситуацию в стране помогут новые российские кредиты. Как бы это не казалось странным, но сегодня Западу нужно идти на определенные компромиссы с Лукашенко, — считает Александр Курбан. – Самопровозглашенных лидер Беларуси понимает, что Москва планирует устранить его от руководства страны и поставить более послушного, пророссийского президента. Именно это даёт шанс Западу договориться с Лукашенко. Безусловно, это могут быть только кулуарные договоренности, потому что имидж, стиль и методы бессменного белорусского лидера идут в полный разрез с западной демократией".

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития "PolitA" Екатерина Одарченко уверена, что США визит Тихановской нужен не меньше, чем РБ (Республике Беларусь).

"Байден не раз заявлял, что идет противостояние между авторитарным и демократичным миром. А Беларусь как раз является типичным примером этого противостояния, типичным символом, — поясняет Екатерина Одарченко. — Беларусь, как и РФ, является достаточно закрытой страной касательно создания внутренних политических элит. Нет четких институций, которые бы формировали гражданское общество".

По словам эксперта, в постсоветских странах такие элиты формировались через обновление поколений, создание новых партий, смену механизмов обучения, разнообразные фонды и организации. РФ же с Беларусью сделали максим, чтобы не позволить появиться новым элитам вне структур Путина или Лукашенко.

"У Америки и ЕС есть стратегический интерес видеть Беларусь более прозападной. А потому там будут всячески поддерживать формирование новых элит, в том числе с помощью активистов, вынужденно покинувших РБ. Думаю, Тихановская рассматривает сейчас два пути, — размышляет Катерина Одарченко. – Первый – работа в каком-то аналитическом центре, вновь созданной общественной организации, формируя аналитику касательно РБ. Второй – задействовать косвенные механизмы, как те же Телеграмм-каналы, пытаясь влиять на внутриполитическую повестку в Беларуси. Вскоре станет понятно, какой она выбрала".

Напомним, ранее Светлана Тихановская сообщила, что она уже встречалась с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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