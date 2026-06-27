Тихановская сделала резкое предупреждение: какой приказ Лукашенко может стать для него последним

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает действовать в интересах Кремля и сохраняет готовность предоставлять территорию своей страны для российской военной агрессии против Украины. Однако попытка втянуть в боевые действия белорусскую армию может иметь для него катастрофические последствия. Такое мнение высказала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Светлана Тихановская. Фото: из открытых источников

По ее словам, белорусские власти продолжают развивать военную инфраструктуру у границ, что создает постоянную угрозу безопасности Украины и усиливает давление на страны Запада.

При этом Тихановская сомневается, что белорусские военные готовы выполнять приказ о непосредственном участии в войне. Она подчеркнула, что в армии нет массовых антиукраинских или имперских настроений, а большинство военнослужащих не воспринимают украинцев как врагов.

По мнению оппозиционного политика, именно поэтому решение о вводе войск может стать для Лукашенко политически роковым. Она не исключает, что в случае подобного приказа часть военных откажется его выполнять или даже выступит против самого режима.

Светлана Тихановская также заявила, что белорусский лидер окончательно утратил самостоятельность в вопросах безопасности и полностью зависит от решений Москвы. По ее словам, даже многочисленные возможности продемонстрировать независимую позицию были проигнорированы, что лишь подтвердило подчиненное положение Минска по отношению к Кремлю.

Оппозиционерка убеждена, что, если бы Лукашенко действительно руководствовался интересами Беларуси, он никогда не допустил бы втягивания страны в российско-украинскую войну. Вместо этого республика остается важным элементом военной стратегии Москвы, сохраняя постоянную угрозу для северной границы Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — рискнет ли Путин открыть второй фронт: к чему уговаривает Лукашенко.



