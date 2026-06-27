Тихановська зробила різке попередження: який наказ Лукашенка може стати для нього останнім

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує діяти на користь Кремля та зберігає готовність надавати територію своєї країни для російської військової агресії проти України. Проте спроба втягнути у бойові дії білоруську армію може мати для нього катастрофічні наслідки. Таку думку висловила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Світлана Тихановська. Фото: з відкритих джерел

За її словами, білоруська влада продовжує розвивати військову інфраструктуру біля кордонів, що створює постійну загрозу безпеці України та посилює тиск на країни Заходу.

При цьому Тихановська має сумніви, що білоруські військові готові виконувати наказ про безпосередню участь у війні. Вона наголосила, що в армії немає масових антиукраїнських чи імперських настроїв, а більшість військовослужбовців не сприймають українців як ворогів.

На думку опозиційного політика, саме тому рішення про введення військ може стати для Лукашенка політично фатальним. Вона не виключає, що у разі подібного наказу частина військових відмовиться виконувати чи навіть виступить проти самого режиму.

Світлана Тихановська також заявила, що білоруський лідер остаточно втратив самостійність у питаннях безпеки та повністю залежить від рішень Москви. За її словами, навіть численні можливості продемонструвати незалежну позицію були проігноровані, що лише підтвердило підпорядковане становище Мінська щодо Кремля.

Опозиціонерка переконана, що якби Лукашенко справді керувався інтересами Білорусі, він ніколи не допустив би втягування країни до російсько-української війни. Натомість республіка залишається важливим елементом військової стратегії Москви, зберігаючи постійну загрозу для північного кордону України.

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