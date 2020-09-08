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СМИ: на границе с Украиной задержана известная белорусская оппозиционерка

Мария Колесникова была задержана на границе с Украиной утром 8 сентября

сегодня, 10:52
Автор:

Владимир Лавский

Известная белорусская оппозиционерка, член президиума Координационного совета Мария Колесникова была задержана на границе с Украиной. Об этом сообщает Белорусское телеграфное агентство. 

СМИ: на границе с Украиной задержана известная белорусская оппозиционерка

По данным источника, в районе четырех утра во вторник, восьмого сентября, Колесникова вместе с другими членами Координационного совета - Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым - пытались пересечь украино-белорусскую границу на пункте пропуска "Александровка". На машине "БМВ" они прошли таможенный контроль и отправились в сторону Украины. Встретив еще один наряд пограничников, машина резко увеличила скорость, из-за чего Колесникова оказалась за пределами транспортного средства, а Родненков и Кравцов продолжили путь в сторону Украины. 

Информацию о том,  что Колесникова не пересекала государственную границу Украины подтвердил и спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в интервью "Интерфакс-Украина". 

"В один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину прибыли двое граждан Республики Беларусь Родненков и Кравцов… Гражданка Республики Беларусь Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного  контроля не прибывала", - заявил Демченко. 

Как ранее сообщали "Комментарии", в понедельник, 7 сентября Марию Колесникову похитили в центре Минска. 



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