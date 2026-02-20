logo

Беларусь Трамп нанес сокрушительный удар по Лукашенко: в Минске озвучили резкую претензию
НОВОСТИ

Трамп нанес сокрушительный удар по Лукашенко: в Минске озвучили резкую претензию

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков не смог получить визу для участия в заседании Совета мира США

20 февраля 2026, 12:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

Министр иностранных дел Беларуси, Максим Рыженков, не смог прибыть на первое заседание Совета мира в США, организованное президентом Дональдом Трампом, из-за отказа в выдаче визы. Об этом официально сообщило Министерство иностранных дел Беларуси на своей странице в соцсети X. В ведомстве подчеркнули, что все документы для участия делегации были поданы своевременно и отвечали требованиям, однако визы так и не были выданы.

Трамп нанес сокрушительный удар по Лукашенко: в Минске озвучили резкую претензию

Александр Лукашенко. Фото: УНИАН

Белорусский МИД также отметил, что американская сторона заранее сообщила, что Рыженков будет представлять страну на западе. Приглашение было адресовано самопровозглашённому президенту Беларуси, Александру Лукашенко. В своем заявлении ведомство отметило: "Если не соблюдают даже базовые формальности, то о каком мире может идти речь?"

Совет мира – это международная дипломатическая инициатива, начатая президентом США Дональдом Трампом в январе 2026 года во время Всемирного экономического форума в Давосе. Целью Совета является привлечение мировых лидеров к обсуждению путей урегулирования конфликтов и укреплению международной стабильности. На мероприятие были приглашены руководители Украины, Белоруссии и России. Хотя Беларусь под руководством Александра Лукашенко одной из первых подтвердила готовность участвовать, сам Лукашенко решил не приезжать в Вашингтон.

Первое заседание Совета мира прошло 19 февраля в столице США. В своем выступлении на открытии мероприятия Дональд Трамп признал, что недооценил сложность достижения мира в Украине и потребность более широкого международного диалога для урегулирования конфликтов.

Портал "Комментарии" уже писал, что в ночь на 20 февраля российские войска совершили новую атаку ударными дронами на нефтегазовую инфраструктуру Полтавской области. В результате обстрела возник пожар и зафиксированы разрушения, сообщила пресс-служба компании "Нафтогаз".



