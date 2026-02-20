Трамп завдав нищівного удару по Лукашенку: у Мінську озвучили різку претензію

Міністр закордонних справ Білорусі, Максим Риженков, не зміг прибути на перше засідання Ради миру у США, організоване президентом Дональдом Трампом, через відмову у видачі візи. Про це офіційно повідомило Міністерство закордонних справ Білорусі на своїй сторінці в соцмережі X. У відомстві підкреслили, що всі документи для участі делегації були подані своєчасно і відповідали вимогам, проте візи так і не були видані.

Олександр Лукашенко. Фото: УНІАН

Білоруське МЗС також зазначило, що американській стороні заздалегідь повідомили, що Риженков представлятиме країну на заході. Водночас запрошення було адресовано самопроголошеному президентові Білорусі, Олександру Лукашенку. У своїй заяві відомство зауважило: "Якщо не дотримуються навіть базових формальностей, то про який мир може йти мова?"

Рада миру – це міжнародна дипломатична ініціатива, започаткована президентом США Дональдом Трампом у січні 2026 року під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Метою Ради є залучення світових лідерів до обговорення шляхів врегулювання конфліктів та зміцнення міжнародної стабільності. На захід були запрошені керівники України, Білорусі та Росії. Хоча Білорусь під керівництвом Олександра Лукашенка однією з перших підтвердила готовність брати участь, сам Лукашенко вирішив не приїздити до Вашингтона.

Перше засідання Ради миру відбулося 19 лютого у столиці США. У своєму виступі під час відкриття заходу Дональд Трамп визнав, що недооцінив складність досягнення миру в Україні та потребу ширшого міжнародного діалогу для врегулювання конфліктів.

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч на 20 лютого російські війська здійснили нову атаку ударними дронами на нафтогазову інфраструктуру Полтавської області. В результаті обстрілу виникла пожежа та зафіксовано руйнування, повідомила пресслужба компанії "Нафтогаз".