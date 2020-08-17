Трамп впервые высказался о событиях в Беларуси

Президент США Дональд Трамп назвал ужасной сложившуюся в Беларуси ситуацию. Об этом сообщает Reuters.

Президент добавил, что Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией.

Ранее "Комментарии" пытались разобраться, почему Беларусь пошла по пути Венесуэлы, а не Украины.

"Наблюдая за событиями в Белоруссии, возникают ассоциации не с Майданом и бегством президента Виктора Януковича, а с гражданским противостоянием в южноамериканской стране Венесуэле, где оппозиция в течение шести лет не может свергнуть президента-узурпатора Николаса Мадуро. Наши журналисты разбирались с текущей ситуацией в Беларуси и попытались спрогнозировать дальнейшее развитие событий в этой многострадальной стране.

Отличительная черта протестов в Беларуси от событий на Майдане - сохранение мирного характера акций даже после применения силы со стороны правящего режима. Белорусский ОМОН с особой жестокостью подавляет демонстрации по всей стране. За неделю протестов свыше 6,5 тыс. протестующих были задержаны, в больницах оказывают медицинскую помощь людям со следами побоев".



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