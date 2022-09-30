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Тревожные действия Беларуси, страна готовится к полномасштабной войне

По словам оппозиционера, Беларусь может начать полномасштабную войну.

сегодня, 10:53
Автор:

Slava Kot
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Лукашенко готовится к полномасштабной войне, утверждает белорусский оппозиционер Павел Латушко. Об этом политик сообщает в своем аккаунте на Twitter .

Тревожные действия Беларуси, страна готовится к полномасштабной войне

Президент Беларуси готовится к полномасштабной войне в Украине. Фото с открытых источников

Лаштувка ранее занимал должность министра культуры Беларуси, но сейчас является активным оппозиционером и критиком Лукашенко. По его источникам президент Беларуси согласился предоставить территорию для 120 тыс. российских военных и мобилизовать 100 тыс. белорусских войск.

Павел Латушко утверждает, что таким образом Лукашенко готовится к полномасштабной войне и для предотвращения этого Запад должен быстро реагировать и поставить четкий безапелляционный ультиматум для белоруса.

Хотя белорусский оппозиционер не сообщает свои источники, но заместитель Генштаба ВСУ генерал Алексей Громов сообщил, что, вероятно, Беларусь готовит для российских солдат военные аэропорты и железную дорогу.

Украинский генерал на брифинге заявил, что сейчас ведутся работы в приграничных с Украиной белорусских аэропортах Зябровка и Лунинец. Громов также добавляет, что российская военная компания "Вагнер" начала сотрудничать с белорусской охранной фирмой для вовлечения граждан Беларуси в войну.

Институт военных исследований считает, что сама Беларусь не будет вступать в войну против Украины, однако будет предоставлять свою территорию для российских мобилизованных подразделений.

Полный текст сообщения белорусского оппозиционера Павла Лаштувки можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о мнениях Арестовича относительно нападения Беларуси на территорию Украины.

Также "Комментарии" писали об активной раздаче повесток в Беларуси.



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Источник: https://twitter.com/PavelLatushka/status/1575450978685444104
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