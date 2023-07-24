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Главная Новости Мир Беларусь Тысячи наемников ППК "Вагнер" продолжают прибывать в Беларусь
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Тысячи наемников ППК "Вагнер" продолжают прибывать в Беларусь

На прошлой неделе сообщали о присутствии по меньшей мере 2000 "вагнеровцев", однако, в понедельник, 24 июля, цифра сильно отличается.

сегодня, 17:25
Автор:
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Лиля Воробьева
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В Беларусь продолжают прибывать колонны с наемниками ППК "Вагнер". Стало известно, что тысячи новых боевиков прибыли в страну. Новые данные по сравнению с данными Мониторинговой группы "Белорусские Гаюны" на 18 июля, очень отличаются.

Тысячи наемников ППК "Вагнер" продолжают прибывать в Беларусь

Вагнеровцы прибывают в Беларусь (фото из открытых источников)

Согласно оценке Гаюн, количество наемников по состоянию на 24 июля уже составляет 3450-3650 человек, а ранее специалисты мониторинговой группы сообщали о присутствии 2000-2500 наемников.


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В сообщении говорится, что 23 июля зафиксировали прибытие последней колонны ПИК "Вагнер". В общей сложности с 11 июля из России прибыли минимум 10 организованных колонн. В каждой из них насчитывалось по 670-700 единиц автомобильной техники.

Речь идет о пикапах УАЗ Патриот, Mitsubishi L200, КамАЗах, Уралах, автобусах с фурами, которые перевезли личный состав, строительную/инженерную технику.

"По нашим оценкам, количество наемников в Беларуси уже составляет 3450-3650 человек. Все колонны направлялись и прибыли в палаточный лагерь в д."Цель" под Осиповичами. Оценка опирается на численность прибывшей в Беларусь техники и прибытие которой было подтверждено", — сообщают Гаюн.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, представляет ли Вагнер в Беларуси угрозу для Украины или Польши . Президент РФ Владимир Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко ужесточили информационные операции по Западу, говоря, что контрнаступление Украины якобы провалилось, и заявляя, что "ПВК Вагнер" якобы представляет угрозу для Польши. В ISW отмечают, что высокопоставленные западные и украинские лидеры и ISW продолжают считать, что еще слишком рано давать оценку украинскому контрнаступлению, поскольку Украина все еще имеет значительные незадействованные подготовленные силы и сохраняет способность начать решающие операции в любое время и в любом месте по собственному выбору.


 



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