У Лукашенко есть 13 дней: Тихановская выступила с ультиматумом

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Таисия Ерохина
Белорусский
оппозиционный политик Светлана Тихановская объявила срок народного ультиматума
Александру Лукашенко. Об этом написала
в своем Telegram-канале.
Так, Тихановская
напомнила, что прошло уже два месяца, как в Беларуси продолжается беспредел
после выборов президента. Политик заявила, что в Беларуси происходит государственный
террор, а все, кто не встал на сторону народу – соучастники этого террора.
Режиму Лукашенко
предлагают дать 13 дней на выполнении трех условий: объявление Лукашенко об уходе с должности, полное прекращение насилия на улицах, освобождение всех
политзаключенных.
В случае
игнорирования команда Тихановской обещает, что 25 октября вся страна мирно
выйдет на улицы с народным ультиматумом. А 26-го – начнут национальную
забастовку всех предприятий, блокировку всех дорог, обвал продаж в
государственных магазинах.
Напомним, Лукашенко
вновь жестко высказался о протестующих. В этот раз протестующие –
мордовороты.
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