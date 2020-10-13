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Главная Новости Мир Беларусь У Лукашенко есть 13 дней: Тихановская выступила с ультиматумом
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У Лукашенко есть 13 дней: Тихановская выступила с ультиматумом

Тихановская пригрозила национальным протестом и блокировкой дорог

сегодня, 14:57
Автор:

Таисия Ерохина

Белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская объявила срок народного ультиматума Александру Лукашенко. Об этом написала в своем Telegram-канале.

У Лукашенко есть 13 дней: Тихановская выступила с ультиматумом

Так, Тихановская напомнила, что прошло уже два месяца, как в Беларуси продолжается беспредел после выборов президента. Политик заявила, что в Беларуси происходит государственный террор, а все, кто не встал на сторону народу – соучастники этого террора.

"Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония — и с нас хватит. 25 октября мы объявляем Народный Ультиматум", — говорится в заявлении.

Режиму Лукашенко предлагают дать 13 дней на выполнении трех условий: объявление Лукашенко об уходе с должности, полное прекращение насилия на улицах, освобождение всех политзаключенных.

В случае игнорирования команда Тихановской обещает, что 25 октября вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом. А 26-го – начнут национальную забастовку всех предприятий, блокировку всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.

"Вы пытаетесь парализовать жизнь нашей страны, не понимая, что Беларусь сильнее, чем режим. Раз вы ждали приказа – то вот приказ. И срок его исполнения – до 25 октября", — резюмируется в сообщении.

Напомним, Лукашенко вновь жестко высказался о протестующих. В этот раз протестующие – мордовороты.


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