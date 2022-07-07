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У Лукашенко назвали сроки: сколько еще Россия будет обстреливать Украину с их территории

Путин готовится к затяжной войне против Украины

сегодня, 17:20 comments1071
Автор:

Кравцев Сергей
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Ограничения для полётов гражданской авиации на юге Беларуси продлено до 7 октября. Это само по себе говорит о том, что угроза ракетных обстрелов Украины со стороны Беларуси сохранится как минимум ещё три месяца. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет телеграмм-канал "Беларускі Гаюн".

У Лукашенко назвали сроки: сколько еще Россия будет обстреливать Украину с их территории

Обстрел. Фото: из открытых источников

Действие зоны ограничения для полётов всех типов гражданских воздушных судов (включая БПЛА) на высотах от 0 до 19 800 метров на юге Беларуси продлено согласно NOTAMN O0547/22 с 8 июля по 7 октября 2022 года.

Ограничение не распространяется на авиацию ВС РБ и Госпогранкомитета Беларуси. Территория зоны ограничения не изменилась.

Запрет на полеты над южной частью Беларуси был введён 24 февраля 2022 года с началом российского вторжения в Украину. 

С юга Беларуси происходят запуски российских ракет по территории Украины. С начала войны с территории Беларуси по украинским городам было запущено не меньше 689 боеголовок, отмечают авторы проекта "Беларускі Гаюн".

Таким образом, угроза ракетных обстрелов территории Украины из воздушного пространства Беларуси сохраняется как минимум еще на три месяца, считают они.

Телеграмм-канал также представил карту, где на территории Беларуси распространяется запрет полетов.

Читайте также на портале "Комментарии" — слишком рано Сергей Шойгу отчитался об оккупации Луганщины: Сергей Гайдай раскрыл подробности, где до сих пор идут тяжелые бои.

Также издание "Комментарии" сообщало – премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отставке, но с одним уточнением: сделал важное заявление об Украине.

У Лукашенко назвали сроки: сколько еще Россия будет обстреливать Украину с их территории - фото 2




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Источник: https://t.me/Hajun_BY/4969
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