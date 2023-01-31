У Лукашенко вновь заявили о начале учений с РФ

В Минобороны Беларуси заявили о начале новых учений с РФ. Речь идет о "штабных тренировках", в рамках которых будут планировать "применение войск" двух стран. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение Минобороны Беларуси.

Учения в Беларуси. Фото: из открытых источников

"В течение недели представители военных ведомств двух государств отработают вопросы совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет по теме: "Принятие решения на применение региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства", — говорится в сообщении.

Там утверждают, что новые тренировки направлены на повышение совместимости органов военного управления двух государств и является очередным этапом подготовки к учениям "Щит Союза — 2023", которые в сентябре пройдут в РФ.

Стоит напомнить, вчера стало известно, что российская армия перебросила в Беларусь свои новые подразделения для подготовки. При этом некоторые военные, прошедшие учения в РБ, уже вернулись в РФ, откуда будут переведены на оккупированные территории Украины.

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