logo
Русский Українська

BTC/USD

45089.27

ETH/USD

3164.54

LTC/USD

155.86

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

32.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Беларусь Убрать товары из Украины, Литвы, Польши с «лучших полок» магазинов: в Минске созрело новое решение
commentss НОВОСТИ Все новости

Убрать товары из Украины, Литвы, Польши с «лучших полок» магазинов: в Минске созрело новое решение

Председатель Минскгорисполкома Владимир Кухарев считает нужным убрать с полок белорусских магазинов товары из Украины, Польши и Литвы

сегодня, 09:22
Автор:

Кравцев Сергей

Председатель Минскгорисполкома Владимир Кухарев уверен, что нужно, как можно быстрее убрать с полок белорусских магазинов товары из Украины, Польши и Литвы. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает информационный ресурс Sb.by.

Убрать товары из Украины, Литвы, Польши с «лучших полок» магазинов: в Минске созрело новое решение

Владимир Кухарев - фото Sb.by

Свою позицию Владимир Кухарев объяснил не низким качеством импортируемых товаров, а тем, что Украина, Польша, Литва ввели санкции против белорусского режима и тем самым подорвали экономику Беларуси. Вот только Минск пока что не ответил зеркально и дальше продолжает реализовывать товары этих стран в своих торговых сетях, выставляя их на самые презентабельные полки. Владимир Кухарев возмутился, что в итоге получается невеселая картина – конфет, сдобы, чая, печенья из Украины, Польши, Литвы в белорусских магазинах полно, а вот товаров из Беларуси еще стоит поискать.

Чиновник подчеркнул, сегодня торговые сети уже предупреждены и, если они не предпримут меры и не уберут с полок товары стран, которые ввели против Беларуси санкции, то придется вмешиваться власти. Владимир Кухарев добавил, было бы правильно, если бы такое решение распространялось не только на столицу Беларуси, но и на другие регионы. 

Читайте также на портале "Комментарии" — самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко провел экстренное совещание с силовиками, где назвал Украину новой угрозой и призвал силовиков Беларуси предпринять жёсткие меры. Причина, по мнению Лукашенко, в том, что власти Украины проводят "антинародный курс" с чем Минск не согласен и поэтому больше не считает Украину дружественной страной.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.sb.by/articles/torgovye-seti-minska-demonstriruyut-neumestnoe-povedenie.html
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ