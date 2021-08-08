Убрать товары из Украины, Литвы, Польши с «лучших полок» магазинов: в Минске созрело новое решение

Председатель Минскгорисполкома Владимир Кухарев уверен, что нужно, как можно быстрее убрать с полок белорусских магазинов товары из Украины, Польши и Литвы. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает информационный ресурс Sb.by.

Владимир Кухарев - фото Sb.by

Свою позицию Владимир Кухарев объяснил не низким качеством импортируемых товаров, а тем, что Украина, Польша, Литва ввели санкции против белорусского режима и тем самым подорвали экономику Беларуси. Вот только Минск пока что не ответил зеркально и дальше продолжает реализовывать товары этих стран в своих торговых сетях, выставляя их на самые презентабельные полки. Владимир Кухарев возмутился, что в итоге получается невеселая картина – конфет, сдобы, чая, печенья из Украины, Польши, Литвы в белорусских магазинах полно, а вот товаров из Беларуси еще стоит поискать.

Чиновник подчеркнул, сегодня торговые сети уже предупреждены и, если они не предпримут меры и не уберут с полок товары стран, которые ввели против Беларуси санкции, то придется вмешиваться власти. Владимир Кухарев добавил, было бы правильно, если бы такое решение распространялось не только на столицу Беларуси, но и на другие регионы.

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