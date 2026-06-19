logo

BTC/USD

62726

ETH/USD

1695.99

USD/UAH

44.91

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Беларусь Угроза снова увеличилась в разы: где Украина срочно укрепляет границу
commentss НОВОСТИ Все новости

Угроза снова увеличилась в разы: где Украина срочно укрепляет границу

Рост активности российских дронов и расширение военной инфраструктуры заставляют Киев готовиться к новым вызовам

19 июня 2026, 07:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина усиливает оборонительные рубежи на северном направлении, внимательно отслеживая ситуацию вдоль границы с Беларусью. Поводом для дополнительных мер безопасности стали признаки расширения российской военной активности на белорусской территории.

Угроза снова увеличилась в разы: где Украина срочно укрепляет границу

Граница Беларуси. Фото: из открытых источников

Как сообщает The Guardian, с начала 2026 года украинские военные зафиксировали заметное увеличение количества разведывательных беспилотников, которые выполняют задачи вблизи северной границы. По имеющимся данным, активность таких аппаратов выросла примерно на пятую часть по сравнению с предыдущим периодом.

Дополнительную обеспокоенность вызывает появление новых объектов, связанных с эксплуатацией российских дронов. Также фиксируется расширение инфраструктуры, которая потенциально может использоваться для поддержки операций российских войск.

Несмотря на это, эксперты пока не наблюдают формирования крупной ударной группировки, способной начать новое масштабное наступление с территории Беларуси. Однако аналитики предупреждают: опасность может заключаться не в резком вторжении, а в постепенном превращении соседней страны в полноценный тыловой центр для российской армии.

На этом фоне Украина укрепляет северную границу инженерными сооружениями. Речь идет о строительстве дополнительных фортификаций, установке противотанковых препятствий, усилении линий заграждений и расширении сети наблюдения.

По информации издания, опасения относительно дальнейшей роли Минска в войне высказывают и украинские руководители. В Киеве не исключают, что белорусские власти могут расширить поддержку российских военных операций.

Специалисты считают, что Кремль способен реализовывать стратегию постепенного втягивания Беларуси в войну без громких решений и открытого объявления о вступлении в боевые действия. Такой подход позволяет Москве увеличивать давление на Украину, одновременно создавая новые риски для безопасности всего восточноевропейского региона.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин придумал новую угрозу для Киева из Беларуси: озвучено настораживающее заявление.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2026/jun/18/ukraine-bolsters-its-northern-defences-amid-fears-belarus-is-being-dragged-into-war
Теги:

Новости

Все новости