Угроза снова увеличилась в разы: где Украина срочно укрепляет границу

Украина усиливает оборонительные рубежи на северном направлении, внимательно отслеживая ситуацию вдоль границы с Беларусью. Поводом для дополнительных мер безопасности стали признаки расширения российской военной активности на белорусской территории.

Граница Беларуси. Фото: из открытых источников

Как сообщает The Guardian, с начала 2026 года украинские военные зафиксировали заметное увеличение количества разведывательных беспилотников, которые выполняют задачи вблизи северной границы. По имеющимся данным, активность таких аппаратов выросла примерно на пятую часть по сравнению с предыдущим периодом.

Дополнительную обеспокоенность вызывает появление новых объектов, связанных с эксплуатацией российских дронов. Также фиксируется расширение инфраструктуры, которая потенциально может использоваться для поддержки операций российских войск.

Несмотря на это, эксперты пока не наблюдают формирования крупной ударной группировки, способной начать новое масштабное наступление с территории Беларуси. Однако аналитики предупреждают: опасность может заключаться не в резком вторжении, а в постепенном превращении соседней страны в полноценный тыловой центр для российской армии.

На этом фоне Украина укрепляет северную границу инженерными сооружениями. Речь идет о строительстве дополнительных фортификаций, установке противотанковых препятствий, усилении линий заграждений и расширении сети наблюдения.

По информации издания, опасения относительно дальнейшей роли Минска в войне высказывают и украинские руководители. В Киеве не исключают, что белорусские власти могут расширить поддержку российских военных операций.

Специалисты считают, что Кремль способен реализовывать стратегию постепенного втягивания Беларуси в войну без громких решений и открытого объявления о вступлении в боевые действия. Такой подход позволяет Москве увеличивать давление на Украину, одновременно создавая новые риски для безопасности всего восточноевропейского региона.

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