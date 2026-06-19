Загроза знову збільшилась у рази: де Україна терміново зміцнює кордон

Україна посилює оборонні рубежі на північному напрямку, уважно відстежуючи ситуацію вздовж кордону з Білоруссю. Приводом для додаткових заходів безпеки стали ознаки розширення російської військової активності білоруської території.

Кордон Білорусі. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє The Guardian, з початку 2026 року українські військові зафіксували помітне збільшення кількості розвідувальних безпілотників, які виконують завдання поблизу північного кордону. За наявними даними активність таких апаратів зросла приблизно на п'яту частину в порівнянні з попереднім періодом.

Додаткове занепокоєння викликає поява нових об'єктів, пов'язаних з експлуатацією російських дронів. Також фіксується розширення інфраструктури, яка потенційно може використовуватись для підтримки операцій російських військ.

Незважаючи на це, експерти поки не спостерігають формування великого ударного угруповання, здатного розпочати новий масштабний наступ з території Білорусі. Однак аналітики попереджають: небезпека може полягати не в різкому вторгненні, а в поступовому перетворенні сусідньої країни на повноцінний тиловий центр для російської армії.

На цьому фоні Україна укріплює північний кордон інженерними спорудами. Йдеться про будівництво додаткових фортифікацій, встановлення протитанкових перешкод, посилення ліній загороджень та розширення мережі спостереження.

За інформацією видання, побоювання щодо подальшої ролі Мінська у війні висловлюють і українські керівники. У Києві не виключають, що білоруська влада може розширити підтримку російських військових операцій.

Фахівці вважають, що Кремль здатний реалізовувати стратегію поступового втягування Білорусі у війну без гучних рішень та відкритого оголошення про вступ до бойових дій. Такий підхід дозволяє Москві збільшувати тиск на Україну, водночас створюючи нові ризики для безпеки всього східноєвропейського регіону.

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