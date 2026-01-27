Украина хочет наказать Лукашенко: в МИДе сделали заявление

Украина планирует привлечь к ответственности белорусского диктатора Александра Лукашенко за помощь России в войне против Украины.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Официальный Киев также инициирует санкции против Беларуси. Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал министр иностранных дел Андрей Сибига.

По его словам, Украина, как и другие европейские страны, не считает Лукашенко легитимно избранным президентом Беларуси.

"Это так называемый президент", – отметил Сибига.

Министр рассказал, что Украина планирует определенные шаги по привлечению Лукашенко к ответственности. По словам главы МИД, белорусский диктатор соответственен за российскую агрессию против Украины.

"В 2022 году он предоставил территорию Беларуси для наступления на Украину. Ракеты летели на их территории. И сейчас мы видим новые элементы поддержки российской агрессии со стороны режима Лукашенко. Они предоставляют свою инфраструктуру для атак украинской территории беспилотниками", – сказал Сибига.

По его словам, каждый такой случай фиксируется юридически, посылаются соответствующие ноты ООН о соучастии белорусского режима в агрессии.

"И будем ставить вопрос о санкциях в отношении причастных лиц и компаний — в частности, вовлеченных в строительство этой инфраструктуры", — отметил министр.

Как сообщал портал "Комментарии", Россия привлекает инфраструктуру на территории Беларуси для атак по Украине. В частности, враг использует оборудование, размещённое непосредственно на жилых домах. Это технические средства, помогающие наводить ударные дроны типа "Шахед" на украинские цели, заявил президент Украины Владимир Зеленский.