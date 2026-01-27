Україна хоче покарати Лукашенка: в МЗС зробили заяву

Україна планує притягнути до відповідальності білоруського диктатора Олександра Лукашенка за допомогу Росії у війні проти України.

Олександр Лукашенко. Фото: з відкритих джерел

Офіційний Київ також ініціює санкції проти Білорусі. Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, Україна, як і інші європейські країни, не вважає Лукашенка легітимно обраним президентом Білорусі.

"Це так званий президент", – зазначив Сибіга.

Міністр розповів, що Україна планує певні кроки для притягнення Лукашенка до відповідальності. За словами глави МЗС, білоруський диктатор є співвідповідальним за російську агресію проти України.

"У 2022 році він надав територію Білорусі для наступу на Україну. Ракети летіли з їхньої території. Та й зараз ми бачимо нові елементи підтримки російської агресії з боку режиму Лукашенка. Вони надають свою інфраструктуру для атак української території безпілотниками", – сказав Сибіга.

За його словами, кожен такий випадок фіксується юридично, надсилаються відповідні ноти до ООН про співучасть білоруського режиму в агресії.

"І будемо ставити питання про санкції щодо причетних осіб та компаній – зокрема, залучених у побудову цієї інфраструктури", – зазначив міністр.

Як повідомляв портал "Коментарі", Росія залучає інфраструктуру на території Білорусі для атак по Україні. Зокрема, ворог використовує обладнання, розміщене безпосередньо на житлових будинках. Це технічні засоби, які допомагають наводити ударні дрони типу "Шахед" на українські цілі, заявив президент України Володимир Зеленський.