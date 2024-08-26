Украина может «выбить» Беларусь: чего невероятно боится Лукашенко

Александру Лукашенко страшно за себя, считает политолог Тарас Загородний. По его мнению, на это указывает приветствие так называемого президента Беларуси с Днем независимости Украины. Именно поэтому он "пытается подлизаться".

Александр Лукашенко

"Он четко понимает, что вероятность военной операции по сносу его власти резко возросла, а защищать его, по сути, некому. Здесь возможна совместная операция Украины и Польши", – отметил эксперт.

По его словам, у России нет ресурса для защиты Беларуси. Кроме того, уверен эксперт, народ Беларуси будет пассивно наблюдать за этим процессом. Тем более добавляет он, что беларусы видят, что на территории Курской области ничего страшного с гражданским населением не происходит. Мотивации защищать Лукашенко особо нет. В частности, после истории с выборами в 20 году, говорит Загородний.

"Попытки напугать Украину "раздачей оружия гражданскому населению для защиты своей страны" считаю отчаянным блефом. Авторитарные правительства панически боятся давать оружие гражданам, потому что неизвестно, куда они его вернут", — говорит политолог.

Белорусских военных, по его мнению, тоже можно мотивировать не брать трубку пару дней. Например, говорит Загородний, объяснить, что, защищая себя, Лукашенко может бросить их либо в Россию на украинские танки, либо на украинские танки в самой Украине, а за неисполнение приказа еще посадить или применить "смертную казнь".

"То есть выбор, в принципе, невелик. Но украинцы готовы такой выбор предоставить. Возможно, в обмен на то, чтобы не вспоминать, чем белорусские военные занимались в феврале 22 года. Но это по обстановке", – подчеркнул эксперт.

При этом он убежден, что для Украины "выбивание" Беларуси из войны имеет множество преимуществ. Среди них, например, сокращение линии фронта на весь периметр границы с Беларусью, что позволит перераспределить ресурсы туда куда надо. Кроме того, речь будет идти о прекращении помощи российской армии, в том числе из-за поставок авиационного топлива из Мозырского НПЗ, поскольку после ударов по их НПЗ и нарушению технологических процессов из-за санкций в России с этим возникли проблемы.

Также Загородний добавил, что Беларусь – это единственная страна, через которую россияне еще могут как-то шантажировать Европу и давить на нее.

"Ведь россияне стали вообще Империей после того, как Петр Первый получил общую границу со странами, которые находятся ближе к Западной Европе. Это современные территории Литвы, Белоруссии, Украины. Теперь есть шанс "закрыть окно в Европу" навсегда", – говорит Загородний.

Тем более что у Украины есть козырь, говорит политолог, а именно: белорусский полк Калиновского и легитимный президент Беларуси Светлана Тихановская.

"Если кто-то на Западе начнет что-то там говорить, то можно сказать, что "мы восстанавливаем конституционный строй, демократию, свободу". Ну и другие красивые слова против которых нет аргументов. Будет ли это реализовано? Посмотрим. Но Лукашенко очень нервничает. Не исключено, что первой ступенью реализации этого плана станет подобная операция в Приднестровье. В этом направлении Украина также держит дефицитные ресурсы, которые нужны в других направлениях", — подчеркнул политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что территория Беларуси может стать театром боевых действий.



