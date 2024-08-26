Украина может «выбить» Беларусь: чего невероятно боится Лукашенко

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Ткачик Олеся
Александру Лукашенко страшно за себя, считает политолог Тарас Загородний. По его мнению, на это указывает приветствие так называемого президента Беларуси с Днем независимости Украины. Именно поэтому он "пытается подлизаться".
Александр Лукашенко
По его словам, у России нет ресурса для защиты Беларуси. Кроме того, уверен эксперт, народ Беларуси будет пассивно наблюдать за этим процессом. Тем более добавляет он, что беларусы видят, что на территории Курской области ничего страшного с гражданским населением не происходит. Мотивации защищать Лукашенко особо нет. В частности, после истории с выборами в 20 году, говорит Загородний.
Белорусских военных, по его мнению, тоже можно мотивировать не брать трубку пару дней. Например, говорит Загородний, объяснить, что, защищая себя, Лукашенко может бросить их либо в Россию на украинские танки, либо на украинские танки в самой Украине, а за неисполнение приказа еще посадить или применить "смертную казнь".
При этом он убежден, что для Украины "выбивание" Беларуси из войны имеет множество преимуществ. Среди них, например, сокращение линии фронта на весь периметр границы с Беларусью, что позволит перераспределить ресурсы туда куда надо. Кроме того, речь будет идти о прекращении помощи российской армии, в том числе из-за поставок авиационного топлива из Мозырского НПЗ, поскольку после ударов по их НПЗ и нарушению технологических процессов из-за санкций в России с этим возникли проблемы.
Также Загородний добавил, что Беларусь – это единственная страна, через которую россияне еще могут как-то шантажировать Европу и давить на нее.
Тем более что у Украины есть козырь, говорит политолог, а именно: белорусский полк Калиновского и легитимный президент Беларуси Светлана Тихановская.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что территория Беларуси может стать театром боевых действий.
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