Украина обратилась к Беларуси с просьбой: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
Официальный Киев призывает Беларусь не нагнетать ситуацию в двусторонних отношениях. Как передает портал "Комментарии", так спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал угрозы белорусов закрыть украинское посольство в Минске.
Украина и Беларусь. Фото из открытых источников
Спикер добавил, что МИД Украины будет и в дальнейшем отслеживать действия и заявления Беларуси, а также соответствующим образом на них реагировать.
Читайте также на портале "Комментарии" — Украина никогда не уподоблялась России. Не стремится и сейчас захватывать чужие территории. Украинская сторона не заинтересована в том, чтобы забирать территории Курской области. Такое заявление на пресс-конференции сделал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что с территории Курской области на Сумскую область было нанесено более 2000 ударов с начала лета.
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