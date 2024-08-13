Украина обратилась к Беларуси с просьбой: о чем идет речь

Официальный Киев призывает Беларусь не нагнетать ситуацию в двусторонних отношениях. Как передает портал "Комментарии", так спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал угрозы белорусов закрыть украинское посольство в Минске.

Украина и Беларусь. Фото из открытых источников

"Мы видели эти заявления, тщательно их изучили, анализируем их. Не видим особой целесообразности, если честно, реагировать на них, потому что белорусская сторона известна многими заявлениями, на которые не стоит реагировать. Скажу лишь, что создание "мнимых угроз" со стороны Украины, каким бы интенсивным оно ни было, не делает эти угрозы более реальными, поэтому, мы призываем не нагнетать эти антиукраинские настроения и не создавать этого впечатления каких-то мнимых угроз, которых нет", — заявил Тихий.

Спикер добавил, что МИД Украины будет и в дальнейшем отслеживать действия и заявления Беларуси, а также соответствующим образом на них реагировать.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина никогда не уподоблялась России. Не стремится и сейчас захватывать чужие территории. Украинская сторона не заинтересована в том, чтобы забирать территории Курской области. Такое заявление на пресс-конференции сделал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что с территории Курской области на Сумскую область было нанесено более 2000 ударов с начала лета.

"К сожалению, Украина не может наносить удары имеющимся дальнобойным оружием, чтобы защититься от этого террора, нет пока этих решений, на которых мы настаиваем, поэтому есть потребность с помощью Вооруженных сил освобождать эти приграничные территории от российского военного контингента, который наносит по Украине удары", — заявил Тихий.



