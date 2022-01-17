Украина получила очередной военно-политический вызов: заявления Лукашенко оценили эксперты

Александр Лукашенко анонсировал проведение в феврале совместных с Россией учений на границе с Украиной и странами Евросоюза: Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией. А еще заявил, что Украина якобы скапливает у границ Беларуси "националистов-радикалов". Это, по мнению Лукашенко, "похлеще войск НАТО".

Александр Лукашенко - фото: сайт президента Беларуси

Эксперты оценили подобные заявления Лукашенко и грядущие российско-белорусские учения.

Происходит расширение геополитической шахматной доски для РФ. Что проблематично и для Украины, и для Запада

Политолог Андрей Окара считает, что Лукашенко сейчас находится на определенной достаточно высокой политической волне.

Судя по всему, идея по реализации миссии ОДКБ в Казахстане после охвативших страну волнений, принадлежала именно Лукашенко. Он демонстративно послал туда символическое количество белорусских военных. Чтобы показать, что "мы вместе с РФ, рядом, во имя торжества российско-белорусско-казахской дружбы – решаем вопрос таким образом". И после удачного как для нынешних режимов применения ОДКБ в Казахстане, Лукашенко, похоже, понесло… Если ранее о российско-белорусских учениях он говорил абстрактно, то теперь называет конкретные сроки и направления. И тем самым в какой-то мере бежит впереди паровоза. Пытается угодить Кремлю – своими заявлениями. Показать свои инициативность, эффективность. Что не зря получает российскую финансовую помощь, которая идет на содержание его карательного аппарата силовиков", – поясняет Андрей Окара. "По его ощущением, он как сёрфер, поймал такую волну после событий в Казахстане

Политолог не согласен с мнениями некоторых экспертов, считающих, что к подобным заявлениям и действиям Лукашенко принуждает Россия.

"Ранее он действительно опасался ввода российских войск в Беларусь. Да, там есть два российских военных объекта. Но это не базы, которые могут появиться. Это просто старые советские объекты, в том числе связи, где находится ограниченный российский контингент. К тому же разбавленный белорусами. Сейчас же такое впечатление, что Лукашенко проявляет инициативу, понимая, что это ему зачтется. Что он получит бОльшую поддержку со стороны Кремля. И финансовую, и политическую. А параллельно укрепляет свой политический статус. Мол, смотрите, я рулю страной, а не за меня, как говорят некоторые. Даже рулю за пределами – как в ситуации с Казахстаном. И сейчас мы с российскими друзьями покажем Украине и странам ЕС "кузькину мать". При этом по отношен к Украине это выглядит предательством. Особенно в ракурсе того, что Лукашенко говорил ранее о белорусско-украинской дружбе. А внутри Беларуси такое поведение ее "рулевого" приведет к уменьшению суверенитета республики. Ведь если российские войска, вошедшие в Казахстан под эгидой ОДКБ, ушли оттуда, не факт, что они же после очередных учений уйдут из Беларуси", – размышляет политолог.

По его мнению, для Украины в нынешнем раскладе, когда РФ сгоняет войска к украино-российским границам, присутствие их еще и со стороны Беларуси – это увеличение угроз. Особенно учитывая, что украино-белорусская граница составляет более тысячи км.

"Украина получила очередной военно-политический вызов. Со стороны Лукашенко и его банды, которая удерживает власть в Беларуси и играет на руку Кремлю. Происходит расширение геополитической шахматной доски для РФ. Что, понятно, проблематично и для Украины, и для Запада", – резюмирует Андрей Окара.

Каждый новый виток кризиса, в том числе геополитического, сопровождается новыми громкими заявлениями официальных Киева и Минска

По словам эксперта Украинского института политики Руслана Бизяева, происходящее говорит о том, что Лукашенко в вопросе Украины идёт полностью в орбите Москвы, но с белорусской спецификой.

"Последние полтора года белорусско-украинские отношения проходят под знаком искусственно спровоцированного кризиса. Прежде всего – теми "западными партнерами", которые хотят, чтобы Лукашенко стал персоной нон-грата не только в Европе, но и на постсоветском пространстве. Обратите внимание, что охлаждение отношений между Украиной и Беларусью на экономике отражается куда меньше, чем на политике. Никуда поставки нефти, дизеля, электроэнергии из Беларуси не делись. Даже битум на "Большую стройку" через "прокладки" идет белорусский. А вот политическая составляющая – куда более сложная, – отмечает эксперт. – Лукашенко говорит, что Украина – это страна победившего Майдана, западных технологий "цветных революций". Украинская власть говорит, что он – незаконно избранный диктатор. Соответственно, каждый новый виток кризиса, в том числе геополитического, сопровождается новыми громкими заявлениями официальных Киева и Минска. Взаимнообличительными. Белорусские власти обвиняют Украину в "подготовке боевиков", украинские опасаются вторжения со стороны Беларуси… И так далее".

Всё это, считает Руслан Бизяев – компоненты базового кризиса, который был заложен в сентябре 2020 года, когда после выборов в Беларуси резко изменилась риторика украинской власти. А за ней и белорусской.

"Безусловно, всё это не идет на пользу простым людям. Но кризис продолжит развиваться, пока не будет перезагружена идеология на постсоветском пространстве, – уверен эксперт. – Речь о том, что сейчас у нас есть ярко выраженные страны, которые идут в условном российском фарватере, и страны, идущие западным вектором. Почему-то мы пришли к ситуации "или – или". Нет баланса. Стало быть – есть поле для конфликта. А мы должны не выбирать – туда или сюда, а быть и там, и там. Как раньше. Иметь точку опоры внутри себя, не быть инструментом в чужих руках".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!