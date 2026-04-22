Украинцев предупредили о последствиях странного поведения Лукашенко: тревожный прогноз

Бывший заместитель главы СБУ генерал-майор запаса Виктор Ягун прокомментировал политику Александра Лукашенко, отметив, что его действия на границе сопровождаются громкой риторикой, за которой стоят страх перед Кремлем и попытки ослабить санкционное давление.

По мнению эксперта, ожидать смягчения позиции белорусского руководителя не стоит. Подобные заявления о якобы угрозах по разным направлениям, по его словам, в первую очередь адресованы внутренней аудитории и направлены на поддержание образа сильного лидера как внутри страны, так и перед Россией.

Ягун подчеркнул, что Лукашенко вынужден демонстрировать уверенность из-за сложной политической ситуации.

"Его уже и так загнали в угол, как крысу, и он вынужден держать марку — вся ситуация вокруг заставляет его это делать. И рассказывать о том, что на него якобы будут наступать с четырех сторон — прежде всего для внутренней аудитории. Потому что все помнят, как он говорил о "Киеве за три дня" — это никуда не исчезло. И никуда не исчезло. собственные граждане, а для того, чтобы поддерживать имидж перед россиянами: что он все контролирует, что все готово", — пояснил он.

В то же время, по словам генерала, Лукашенко пытается балансировать между разными центрами влияния. Он ведет переговоры с США по поводу возможного ослабления экономических ограничений, в частности в сфере калийного экспорта, но параллельно демонстрирует лояльность к Москве.

Эксперт также отметил, что белорусский лидер опасается резких действий со стороны России, поскольку его положение остается зависимым.

"Он очень боится, что в какой-то момент его могут сместить — прежде всего Россия. Потому что русским нужны не просто слова, а конкретные действия. А то, что белорусская армия на этом этапе не способна воевать с Украиной, все понимают", — добавил Ягун.

