Українців попередили про наслідки дивної поведінки Лукашенка : тривожний прогноз

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун прокоментував політику Олександра Лукашенка, зазначивши, що його дії на кордоні супроводжуються гучною риторикою, за якою стоять страх перед Кремлем і спроби послабити санкційний тиск.

На думку експерта, очікувати пом’якшення позиції білоруського керівника не варто. Подібні заяви про нібито загрози з різних напрямків, за його словами, насамперед адресовані внутрішній аудиторії та мають на меті підтримати образ сильного лідера як усередині країни, так і перед Росією.

Ягун підкреслив, що Лукашенко змушений демонструвати впевненість через складну політичну ситуацію.

"Його вже і так загнали в кут, як щура, і він змушений тримати марку — вся ситуація навколо змушує його це робити. І розповідати про те, що на нього нібито будуть наступати з чотирьох сторін — передусім для внутрішньої аудиторії. Тому що всі пам’ятають, як він говорив про "Київ за три дні" — це нікуди не зникло. І ця риторика потрібна не лише для того, щоб йому вірили власні громадяни, а й для того, щоб підтримувати імідж перед росіянами: що він усе контролює, що все готово", — пояснив він.

Водночас, за словами генерала, Лукашенко намагається балансувати між різними центрами впливу. Він веде перемовини зі США щодо можливого послаблення економічних обмежень, зокрема у сфері калійного експорту, але паралельно демонструє лояльність до Москви.

Експерт також зауважив, що білоруський лідер побоюється різких дій з боку Росії, оскільки його політичне становище залишається залежним.

"Він дуже боїться, що в якийсь момент його можуть змістити — передусім Росія. Тому що росіянам потрібні не просто слова, а конкретні дії. А те, що білоруська армія на цьому етапі не здатна воювати з Україною, всі розуміють", — додав Ягун.

