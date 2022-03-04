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Украинцы создали сайт-обращение к белорусам с призывами не идти на войну с Украиной

Белорусов предупреждают не идти на войну в Украину из-за созданного сайта

4 марта 2022, 18:07
Автор:

Козлова Альбіна
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Для информирования о катастрофических последствиях войны с Украиной для белорусского народа волонтеры собрали фото- и видеофакты терроризма российских войск, статистику жертв войны и создали сайт https://zastansyadoma.com/ — сообщает коммуникационное агентство Postmen. Об этом пишет "Интерфакс".

Украинцы создали сайт-обращение к белорусам с призывами не идти на войну с Украиной

Фото иллюстративное / Pixabay

"Два года назад Украина стала домом более 5000 белорусов, которые нашли в себе силы выступить против диктатуры и лжи. Сегодня белорусские власти направляют свою армию убивать тех, кто поддержал вас в сложное время", — говорится на главной странице веб-ресурса.

Сайт информирует о последствиях войны с Украиной для россиян по всему миру, что и неизбежно ждет белорусов за соучастие во вторжении. Сообщается о потерях мирного населения Украины и армии РФ, где число погибших солдат личного состава достигло более 9000 человек. Опубликованы видеоразговоры с пленными захватчиками и фото с акций всемирной поддержки Украины.

Останься на месте содержит обращение к матерям, женам, дочерям Беларуси, ее солдатам и активистам: "сохраните семью; это не ваша война, а заказы на уничтожение украинского народа; выходите на улицы, пока не поздно".

"Просим активно распространять сайт, отправляя ссылку на телефоны, мейлы и прямой рекламой на друзей", — призывают в коммуникационном агентстве Postmen.

Как сообщал портал "Комментарии", В ОП сообщили дату проведения третьего раунда переговоров между Украиной и РФ. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что третий этап переговоров между Украиной и Россией может состояться уже в эти выходные — 5 или 6 марта.



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Источник: https://interfax.com.ua/news/press-release/806938.html?fbclid=IwAR0jw8Ps2CTEEdcsxX--Jtnps7ms6YVVg1x9WbG9DlFNd4EgqyrZ8REx_YU
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