Украинцы создали сайт-обращение к белорусам с призывами не идти на войну с Украиной

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Козлова Альбіна
Для информирования о катастрофических последствиях войны с Украиной для белорусского народа волонтеры собрали фото- и видеофакты терроризма российских войск, статистику жертв войны и создали сайт https://zastansyadoma.com/ — сообщает коммуникационное агентство Postmen. Об этом пишет "Интерфакс".
Фото иллюстративное / Pixabay
Сайт информирует о последствиях войны с Украиной для россиян по всему миру, что и неизбежно ждет белорусов за соучастие во вторжении. Сообщается о потерях мирного населения Украины и армии РФ, где число погибших солдат личного состава достигло более 9000 человек. Опубликованы видеоразговоры с пленными захватчиками и фото с акций всемирной поддержки Украины.
Останься на месте содержит обращение к матерям, женам, дочерям Беларуси, ее солдатам и активистам: "сохраните семью; это не ваша война, а заказы на уничтожение украинского народа; выходите на улицы, пока не поздно".
Как сообщал портал "Комментарии", В ОП сообщили дату проведения третьего раунда переговоров между Украиной и РФ. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что третий этап переговоров между Украиной и Россией может состояться уже в эти выходные — 5 или 6 марта.
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