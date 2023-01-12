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В Беларусь прибыла комиссия Минобороны РФ: подробности

В Беларусь с инспекцией приехал командующий сухопутных войск России

сегодня, 15:25
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Автор:

Кравцев Сергей

В Беларусь прибыл главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков. Он проверил, как проходит подготовка российских оккупантов на военных базах РФ, расположенных на территории страны. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Минобороны Беларуси.

В Беларусь прибыла комиссия Минобороны РФ: подробности

Российский генерал Олег Салюков в Беларуси. Фото: t.me/modmilby

"В Беларусь прибыла комиссия Министерства обороны Российской Федерации во главе с Главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым", — говорится в сообщении.

Сообщается, что он провел инспекцию в воинских частях и подразделениях российских оккупантов, находящихся на территории Беларуси.

Салюков проинспектировал, насколько российские военные готовы выполнить задачи и обеспечивать "безопасность Союзного государства".

Как сообщалось, в Беларуси заявили о так называемом "наращивании" ПВО совместно с российскими оккупантами. Там отчитались, что зенитчики уже вступили в боевое дежурство.

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Также издание "Комментарии" сообщало — после серии неудачных штурмов Бахмута, российские оккупанты бросили огромные силы на взятие Соледара всё на том же севере Донетчины. Их пропагандисты, а также глава ЧВК "Вагнера" Пригожин, наемники которого активно участвуют в этих боях, несколько раз заявляли о захвате Соледара. Однако, как уверяет министр обороны США Ллойд Остин, а также президент Украины Владимир Зеленский, эти данные не соответствуют действительности. О чем говорят маниакальные атаки россиян в Донецкой области и откровенное вранье пропагандистов? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/modmilby/21656
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