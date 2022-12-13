В Беларусь слетаются российские истребители - носители гиперзвуковых "Кинжалов"

13 декабря на территорию Беларуси начали прилетать российские МиГ-31К, являющиеся потенциальными носителями ракет "Кинжал". Об этом сообщает "Белорусский Гаюн".

МиГ-31К (фото из открытых источников)

В воздушное пространство Беларуси в 15:06 вошел первый истребитель с регистрационным номером RF95194. Через несколько минут, в 15:11, прибыл и второй МиГ-31К ВКС РФ под регистрационным номером RF-92445. А третий истребитель России с регистрационным номером RF-92215 вошел на белорусскую территорию в 15:20

Аналитики и наблюдатели предполагают, что все МиГ-31К улетают на военный аэродром в Мачулищах.

Известно, что 13 декабря, в 15:22, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу, связанную с активностью вражеской авиации. Карта воздушных тревог почти вся красная. Граждан Украины просят оставаться в укрытиях.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в белорусской армии начата внезапная проверка боевой готовности. В Вооруженных силах Белоруссии начата внезапная проверка боевой готовности, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны республики. При этом не разглашаются детали, чем вызвано очередное оживление белорусских войск. Отмечается, что войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, провести их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, переправы через реки Неман и Березина.

Также "Комментарии" писали о том, что Беларусь перемещает войска вдоль границы с Украиной . Беларусь, ближайший союзник России, объявила о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на контртеррористическую угрозу. В Беларуси заявили, что причина того, что была задействована государственная система реагирования на акты терроризма, стала тревожной обстановкой вблизи украинско-белорусской государственной границы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!