В Беларуси анонсируют "яркое и острое" обращение Лукашенко: что скажет соратник Путина

31 марта непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко выступит с ежегодным посланием к белорусам и парламенту Беларуси. По словам главы администрации Лукашенко Игоря Сергиенко, мероприятие будет знаковым, фундаментальным, а само послание — "ярким, интересным, острым и актуальным". Об этом сообщает БелТА.

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

По словам Сергиенко, в своем выступлении Лукашенко определит "ближайшую стратегию развития Беларуси в условиях динамично меняющейся геополитической обстановки".

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"Хотел бы отметить, что президент продолжает работу над посланием. Ситуация динамично меняется, практически каждый день, и данный документ требует актуализации", — сказал он.

Он сообщил, что Лукашенко выступит "в торжественной обстановке" во Дворце Республики. Его послушать придут более 2,5 тысяч человек, а именно — госслужащие и чиновники.

"Мы понимаем, что послание – это прежде всего обращение к белорусскому народу, но, естественно, аудитория будет значительно шире. Это еще одна возможность для главы государства донести государственную позицию нашей страны до народов тех стран, коммуникации с которыми в силу определенных обстоятельств и обострения международной обстановки, несколько потерянны ", — сказал Сергиенко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко разразился новыми угрозами. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разбушевался: пригрозил Украине и всему миру "страшным ответом", если Великобритания, как и обещала, передаст в рамках военной помощи Украине снаряды с обедненным ураном. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко объясняет, что Лукашенко сейчас – уровень Соловьева, Скабеевой и похожих. Но просто в исполнении председателя колхоза. И учитывать его выпады не стоит. Потому что ртом Лукашенко, по сути, говорит Кремль.