В Беларуси будут проводить всеобщую забастовку рабочих: какие требования

Беларусы хотят проводить страйк, фото из открытых источников

С 1 ноября белорусы хотят провести забастовку по всей стране — не выйти на работу. Сколько продлится забастовка организаторы не сообщают. Об этом сообщает ТСН.

В белорусском объединении рабочих хотят, чтобы власть удовлетворила десять требований, только тогда забастовку прекратят. К участию и выражению протеста организаторы призывают всех граждан. Планируется, что это будет всенародная акция.

Среди требований — освобождения из тюрем и изоляторов всех белорусов, которых незаконно заключили, повышение заработных плат и социальных выплат.

Власть должна пойти на переговоры с представителями рабочих и демократами и назначить досрочные выборы, чтобы преодолеть кризис в стране. Речь идет об избрании нового главы государства и нового парламента.

Политики должны гарантировать, что все, кто выехал из-за репрессий и преследований, смогут вернуться и не рискуют попасть за решетку. Тех, кого уволили и отчислили из-за политических взглядов, должны возобновить в вузах и на работе.

Власти должны позволить создавать независимые профсоюзы и обеспечить право свободного передвижения по стране для всех граждан. Рабочие будут требовать завоза в страну признанных ВОЗ вакцин от COVID-19 и защиту прав медиков.

В Беларуси должно быть реализовано конституционное право на свободу слова, поэтому журналистов и блоггеров должны освободить и позволить им работать.

Среди требований также установления дипломатических отношений со странами-соседями и прекращение "гибридной" миграции на границе с Польшей.

Организаторы забастовки убеждены, что если они прекратят "кормить режим и ходить на работу", то смогут повлиять на власть. Санкции против страны только вгоняют ее в еще больший кризис на фоне политического кризиса и напряженных отношений из-за нелегалов со странами Евросоюза.

Как сообщал портал "Комментарии", Министерство здравоохранения Беларуси отменило обязательный масочный режим, который начал действовать в стране 9 октября.

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