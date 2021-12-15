В Беларуси будут строго наказывать за высказывания против Лукашенко

Александр Лукашенко, фото из сайта Президента Беларуси

Отныне в Беларуси за любые призывы о введении или усилении санкций против Александра Лукашенка или представителей власти предусматривается уголовная ответственность. Соответствующие изменения в Уголовном кодексе уже подписаны Александром Лукашенко и вступают в силу. Об этом сообщает государственное белорусское информационное агентство Belta.

Теперь в Беларуси вне закона какие-либо высказывания по поводу санкций против Республики Беларусь, ее граждан и организаций. К 6 годам тюрьмы за подобные призывы обещают рядовым белорусам. Если же за словами далее последовало обращение к другим государствам или международным организациям — это уже предполагает 10 лет лишения свободы. И 12 лет пообещали за такие действия уже самим должностным лицам, или если их действия привели к другим ограничениям и последствиям, например, для торговли.

" Реализация предусмотренных законом мер будет выступать адекватным ответом на попытки причинения вреда национальной безопасности со стороны деструктивных сил", — говорится в сообщении государственного агентства.





Между тем, в Европе готовят новый пакет санкций против Беларуси за созданный миграционный кризис на границе с Евросоюзом. Об этом договорились министры иностранных дел стран ЕС. Под санкции попадут около 40 человек и организаций.

Напомним, режим Лукашенко попал под строгие санкции Евросоюза и Соединенных Штатов Америки еще осенью 2020 года после разгона мирных протестов и преследования граждан, не согласных с результатами президентских выборов в стране, где снова победа была отдана Александру Лукашенко. С тех пор санкции только усиливаются.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Беларуси Сергею Тихановскому и еще пяти оппозиционерам суд вынес приговоры.

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