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В Беларуси изобрели собственную вакцину от коронавируса: детали

При этом белорусы не собираются отказываться от российского или китайского препаратов, заявил Лукашенко

сегодня, 14:17
Автор:

Вечканова Елена

Борьбу с коронавирусной пандемией во всех странах организовывают по-разному. Кто-то делает упор на вакцинацию, кто-то — на жесткие карантинные ограничения. Некоторые же бросают все силы на изготовление собственных препаратов, которые помогут победить COVID-19. По информации новостного агентства БЕЛТА, очередную противоковидную вакцину изобрели белорусские ученые.

В Беларуси изобрели собственную вакцину от коронавируса: детали

Лукашенко заявил, что Беларусь изобрела свою вакцину от коронавируса. Фото из открытых источников

По словам самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, разработку препарата закончили 6 мая. При этом подчеркивается, что вакцина имеет некие отличия от тех, которые уже используются в Беларуси — как китайского производства, так и российского.

Лукашенко заявляет, что произведенный в Беларуси препарат является "живым". При этом политик не уточняет, что именно подразумевается под таким определением для противоковидной вакцины.

Однако, по мнению Александра Лукашенко, в стране пока не будут ставить производство этого препарата на "конвейер". Судя по всему, белорусскую вакцину продолжат усовершенствовать, приспосабливая её к новым, мутировавшим штаммам COVID-19.

Самопровозглашенный глава РБ подчеркнул, что использующиеся нынче вакцины демонстрируют отличную степень защиты. При этом политик считает, что это — не показатель для борьбы с коронавирусом в будущем. Дальнейшие же исследование синтезированного в Беларуси препарата Лукашенко считает хорошим вариантом противостояния болезни.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как состоит ситуация с разработкой собственных препаратов от коронавируса в Украине. С какими сложностями сталкиваются отечественные разработчики вакцины, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, когда вакцинированные украинцы смогут официально получить вторую прививку необходимым препаратом.


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Источник: https://www.belta.by/president/view/belarus-poluchila-sobstvennuju-vaktsinu-ot-covid-19-440481-2021/
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