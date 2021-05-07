В Беларуси изобрели собственную вакцину от коронавируса: детали

Борьбу с коронавирусной пандемией во всех странах организовывают по-разному. Кто-то делает упор на вакцинацию, кто-то — на жесткие карантинные ограничения. Некоторые же бросают все силы на изготовление собственных препаратов, которые помогут победить COVID-19. По информации новостного агентства БЕЛТА, очередную противоковидную вакцину изобрели белорусские ученые.



Лукашенко заявил, что Беларусь изобрела свою вакцину от коронавируса. Фото из открытых источников

По словам самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, разработку препарата закончили 6 мая. При этом подчеркивается, что вакцина имеет некие отличия от тех, которые уже используются в Беларуси — как китайского производства, так и российского.

Лукашенко заявляет, что произведенный в Беларуси препарат является "живым". При этом политик не уточняет, что именно подразумевается под таким определением для противоковидной вакцины.

Однако, по мнению Александра Лукашенко, в стране пока не будут ставить производство этого препарата на "конвейер". Судя по всему, белорусскую вакцину продолжат усовершенствовать, приспосабливая её к новым, мутировавшим штаммам COVID-19.

Самопровозглашенный глава РБ подчеркнул, что использующиеся нынче вакцины демонстрируют отличную степень защиты. При этом политик считает, что это — не показатель для борьбы с коронавирусом в будущем. Дальнейшие же исследование синтезированного в Беларуси препарата Лукашенко считает хорошим вариантом противостояния болезни.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как состоит ситуация с разработкой собственных препаратов от коронавируса в Украине. С какими сложностями сталкиваются отечественные разработчики вакцины, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, когда вакцинированные украинцы смогут официально получить вторую прививку необходимым препаратом.

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