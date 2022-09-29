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В Беларуси людям начали массово раздавать повестки: подробности

В белорусских городах Минск и Бобруйск местные жители начали массово получать повестки

сегодня, 16:28
Автор:

Лиля Воробьева
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В Беларуси граждане начали получать повестки в военкоматы.  Жители Минска и Бобруйска уже получили документы на руки. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию " Белсат ".

В Беларуси людям начали массово раздавать повестки: подробности

В Беларуси люди начали получать повестки (фото из открытых источников)

В сообщении белорусского издания говорится, что в городе Бобруйске у людей требуют прийти в военкомат, чтобы получить "вручение мобилизационного распоряжения". А на местных предприятиях, подлежащих мобилизации, проверяют прописку, фактическое место жительства, номера мобильных, домашних телефонов.

В то же время местные власти Могилевской области, к которым относятся Бобруйск, сообщают, что это — не мобилизация.

"Это — рутинная повседневная, ежегодная работа чиновников военного комиссариата. Ни о какой мобилизации — частичной или полной — речь не идет. На сегодняшний день необходимости в проведении мобилизационных мероприятий в республике нет", — сказал военный комиссар Могилевской области Александр Хорошкин.

В Беларуси людям начали массово раздавать повестки: подробности - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что из Беларуси поступают опасные сигналы . Снова неспокойно на белорусском направлении. Неожиданный визит Лукашенко к Путину после объявления РФ о мобилизации, сообщения о том, что в РБ ведутся активные работы по приему десятков тысяч российских солдат. Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что Украина ответит Беларуси в случае новых атак с ее территории. Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли уверен, что риски повторного вторжения с территории Беларуси после решения Путина объявить мобилизацию растут. По его словам, даже для достижения минимальных целей (оккупация и аннексия Донецкой и Луганской областей, части других регионов), не говоря уже о победе в войне – Кремль явно считает более выгодным попытаться захватить Киев.



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Источник: https://belsat.eu/news/29-09-2022-zhyhary-babrujsku-pavedamlyayuts-pra-atrymanne-pavestak-z-vaenkamatau/
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