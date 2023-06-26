В Беларуси начали строить военные лагеря для ЧВК "Вагнер" - СМИ

В Могилевской области Беларуси началось строительство военных лагерей для наемников из группы "Вагнера". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Беларусь строит военные лагеря для вагнеровцев. Фото из открытых источников

Российское издание "Верстка" связалось с одним из руководителей Могилевской области, подтвердившим информацию о строительстве специальных военных лагерей для вагнеровций вблизи города Осиповичи.

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"Мы работаем, уже сегодня работаем. Завтра до обеда стоит задача построить", – сообщили российскому изданию.

Согласно полученной информации, в Осиповичах построят лагерь на 8 тыс. вагнеровцев общей площадью около 24 тыс. квадратных метров. Сам город, где строят военные лагеря для наемников из частной военной компании "Вагнер" находится в 200 км от Украины.

Кроме того, родственники наемников подтверждают, что вагнеровцы готовятся к отправке из России на территорию Беларуси.

Напомним, что 23 июня лидер и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подверг критике военное руководство России и начал свое движение в сторону Москвы. За полтора суток бунта вагнеровцы прошли несколько сотен километров, смогли захватить административные здания в ростовых и нескольких других городах РФ. Вечером 24 июня Пригожин принял предложение Лукашенко и решил отказаться от похода на Москву. С Пригожина должны были снять уголовное дело и отправить в Беларусь.

Ранее портал "Комментарии" писал, что после принятия мирного предложения Пригожин сел в автомобиль в Ростове и отправился в неизвестном направлении. Лидер вагнеровцев не комментировал ситуацию, однако российские СМИ сообщили, что видели Пригожина в одном из минских отелей.

Также "Комментарии" сообщали, что спецслужбы Британии указывают на давление на семьи вагнеровцев со стороны российских служб.



