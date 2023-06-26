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В Беларуси начали строить военные лагеря для ЧВК "Вагнер" - СМИ

Белоруссия начала готовить лагеря для наемников из группы "Вагнера" на своей территории.

сегодня, 17:24
Автор:
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Slava Kot
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В Могилевской области Беларуси началось строительство военных лагерей для наемников из группы "Вагнера". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Беларуси начали строить военные лагеря для ЧВК "Вагнер" - СМИ

Беларусь строит военные лагеря для вагнеровцев. Фото из открытых источников

Российское издание "Верстка" связалось с одним из руководителей Могилевской области, подтвердившим информацию о строительстве специальных военных лагерей для вагнеровций вблизи города Осиповичи.


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"Мы работаем, уже сегодня работаем. Завтра до обеда стоит задача построить", – сообщили российскому изданию.

Согласно полученной информации, в Осиповичах построят лагерь на 8 тыс. вагнеровцев общей площадью около 24 тыс. квадратных метров. Сам город, где строят военные лагеря для наемников из частной военной компании "Вагнер" находится в 200 км от Украины.

Кроме того, родственники наемников подтверждают, что вагнеровцы готовятся к отправке из России на территорию Беларуси.

Напомним, что 23 июня лидер и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подверг критике военное руководство России и начал свое движение в сторону Москвы. За полтора суток бунта вагнеровцы прошли несколько сотен километров, смогли захватить административные здания в ростовых и нескольких других городах РФ. Вечером 24 июня Пригожин принял предложение Лукашенко и решил отказаться от похода на Москву. С Пригожина должны были снять уголовное дело и отправить в Беларусь.

Ранее портал "Комментарии" писал, что после принятия мирного предложения Пригожин сел в автомобиль в Ростове и отправился в неизвестном направлении. Лидер вагнеровцев не комментировал ситуацию, однако российские СМИ сообщили, что видели Пригожина в одном из минских отелей.

Также "Комментарии" сообщали, что спецслужбы Британии указывают на давление на семьи вагнеровцев со стороны российских служб.




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Источник: https://t.me/svobodnieslova/2297
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