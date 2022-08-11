В Беларуси нашли объяснение ночным взрывам на военном аэродроме, который отдали РФ

После ночных взрывов и вспышек на аэродроме "Зябровка" в Беларуси Министерство обороны РБ поспешило назвать их причину. Причина взрывов и пожар оказывается в том, что произошло "возгорание одной из единиц техники". Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Беларуси.

На военном аэродроме в Беларуси гремели взрывы ночью. Фото: из открытых источников

В оборонном ведомстве Беларуси объясняют случившееся обычной ситуацией – после замены двигателя в одном из агрегатов произошло возгорание, начался пожар. Военные оперативно отреагировали на случившееся, пожар потушен. Никто не пострадал.

Стоит отметить, что информация о взрывах и пожаре на военном аэродроме, откуда россияне совершают вылеты, чтобы наносить удары по территории Украины, могла и не выйти в информпространство, если бы телеграмм-канал "Беларускі Гаюн" не сообщил, что в Беларуси слышны звуки взрывов и видны вспышки на аэродроме "Зябровка" в Гомельской области. Уже после этого в соцсетях началось активное обсуждение произошедшего, следовательно, пришлось отреагировать Минобороны.

Предшествовало этому заявлению сообщение Минобороны Беларуси о том, что стартовали военные учения войск ПВО и ВВС с боевой стрельбой, однако связаны ли они со вспышками в районе Зябровки – неясно.

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