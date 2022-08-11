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В Беларуси нашли объяснение ночным взрывам на военном аэродроме, который отдали РФ

Отметим, что до сих пор не опубликовано ни одного видео, на котором были бы зафиксированы взрывы на белорусском аэродроме

сегодня, 10:00 comments1406
Автор:

Кравцев Сергей
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После ночных взрывов и вспышек на аэродроме "Зябровка" в Беларуси Министерство обороны РБ поспешило назвать их причину. Причина взрывов и пожар оказывается в том, что произошло "возгорание одной из единиц техники". Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Беларуси.

В Беларуси нашли объяснение ночным взрывам на военном аэродроме, который отдали РФ

На военном аэродроме в Беларуси гремели взрывы ночью. Фото: из открытых источников

В оборонном ведомстве Беларуси объясняют случившееся обычной ситуацией – после замены двигателя в одном из агрегатов произошло возгорание, начался пожар. Военные оперативно отреагировали на случившееся, пожар потушен. Никто не пострадал.

Стоит отметить, что информация о взрывах и пожаре на военном аэродроме, откуда россияне совершают вылеты, чтобы наносить удары по территории Украины, могла и не выйти в информпространство, если бы телеграмм-канал "Беларускі Гаюн" не сообщил, что в Беларуси слышны звуки взрывов и видны вспышки на аэродроме "Зябровка" в Гомельской области. Уже после этого в соцсетях началось активное обсуждение произошедшего, следовательно, пришлось отреагировать Минобороны. 

Предшествовало этому заявлению сообщение Минобороны Беларуси о том, что стартовали военные учения войск ПВО и ВВС с боевой стрельбой, однако связаны ли они со вспышками в районе Зябровки – неясно.

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