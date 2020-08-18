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Главная Новости Мир Беларусь В Беларуси нашли тело члена комиссии, который отказался подписывать протокол о победе Лукашенко
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В Беларуси нашли тело члена комиссии, который отказался подписывать протокол о победе Лукашенко

Константину Шишмакову было 29 лет

сегодня, 21:10
Автор:

Владимир Лавский

Директора музея Константина Шишмакова, который на одном из избирательных участков в Беларуси отказался подписывать протокол о победе Александра Лукашенко, нашли мертвым. Об этом сообщает TUT.by. 

Константин Шишмаков был руководителем Волковысского военно-исторического музея им. Багратиона. Во вторник, 18 августа, его нашли мертвым в реке Неман. 

В Беларуси нашли тело члена комиссии, который отказался подписывать протокол о победе Лукашенко

По данным источника, следующего неделю после выборов в Беларуси он был в отпуске, и 15 августа вышел на работу. В районе 17.00 того же дня он совершил телефонный звонок, пообщался с женой и отметил, что больше в музее работать не будет. После этого дома он не появился, и милиция начала розыски. 

Как вспоминает отец Шишмакова, травля сына началась с девятого августа после того как он и еще один член избирательной комиссии не подписали итоговый протокол. 

На данный момент причина смерти устанавливается. 

Как ранее писали "Комментарии", во вторник, 18 августа, в Беларуси сообщили о еще одном погибшем. 


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