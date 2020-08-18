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В Беларуси погиб еще один участник акций: но не во время протестов

В МВД Беларуси рассказали, что привело к смерти еще одного участника акций

сегодня, 16:47
Автор:

Таисия Ерохина

В Беларуси авто сбило парня, который участвовал в акциях протеста против результата президентских выборов.  Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси в Telegram.

Так, на Партизанском проспекте в Минске скончался пешеход, на которого наехало авто. ЧП произошло 16 августа около 3:20 ночи. Сообщается, что водитель "Рено" совершил наезд на 19-летнего пешехода. По предварительной информации парень находился на проезжей части. От полученных травм он скончался на месте аварии. Как сообщают в МВД, пешехода предупреждал об опасности водитель другого авто.

В Беларуси погиб еще один участник акций: но не во время протестов

"Непосредственно перед наездом он (пешеход – ред.) находился на проезжей части. Это заметил водитель "Фольксвагена" и предупредил пешехода об опасности, также попросив уйти с дороги на тротуар", - говорится в сообщении.


Как сообщалось ранее, в Беларуси собирают деньги для пострадавших во время протестов. В частности, платить материальную помощь будут тем работникам, которых уволили из-за участия в забастовках. Так, белорусы собрали для своих соотечественников уже более 700 тысяч долларов.


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