В Беларуси опубликовали еще одни результаты выборов, где Лукашенко проиграл

Гражданские активисты из платформ "Голос" и "Зубр" совместно с инициативой "Честные люди" представили итоговый отчет о выборах президента Беларуси. Данные активистов сообщает портал TUT.by.

В частности, участникам инициативы удалось получить и обработать итоговые протоколы 1 310 избирательных участков — из 5 767 по всей Беларуси.

"На участках, по которым у нас есть протоколы, голосов за Светлану Тихановскую в среднем в 13 раз больше, чем на участках, протоколы по которым получить не удалось", - подчеркивается в отчете.

Согласно этим 1 310 протоколам, Тихановская набрала более 81% от итогового количества голосов, озвученных в ее пользу Центризбиркомом.



"То есть на оставшихся необработанных участках (4 457) за Тихановскую должны были проголосовать в среднем по 26 человек, что выглядит нереалистично, так как на уже обработанных участках за нее голосовали в среднем по 360 человек", - говорится в отчете.



Также обращается внимание, что согласно официальным данным из итоговых протоколов избирательной комисси, на 1 115 участках победу одержал Лукашенко, на 195 участках — Тихановская. На 195 участках, где официально победила Тихановская, она набрала в среднем 56,7% голосов. Лукашенко на этих же участках набрал всего 31,3%. На 1 115 участках, где официально победил Лукашенко, он набрал в среднем 66,6%, Тихановская на этих же участках набрала всего 20,4%

На оставшиеся 4 457 участков приходится 3 942 957 избирателей. Они, согласно официальным результатам ЦИК, распределились следующим образом: 116 910 голосов — за Тихановскую, 3 503 283 — за Лукашенко.

"Это значит, если верить ЦИК, то на оставшихся 4 457 участках Тихановская набирает в среднем всего 2,97% голосов. Лукашенко же получает фантастические 88,85%. Получается, что (если допустить, что данные ЦИК правдивы) совершенно случайные 1 310 протоколов, которые к нам попали, абсолютно уникальны и кардинально отличаются от остальных 4 457 протоколов с избирательных участков", — пишут авторы отчета.

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