В Беларуси остаются несколько тысяч мигрантов: что известно о ситуации

По данным правительства Польши, в Беларуси еще остаются семь тысяч мигрантов из стран Ближнего востока. В то же время более трех тысяч мигрантов вернулись репатриационными рейсами в свои страны, в частности, Ирак и Сирию. Об этом сообщает dpa-international.



Мигранты из стран Азии, фото из Twitter

По словам спикера спецслужб Станислава Зарина, уже регистрируют меньше попыток нелегального пересечения государственной границы Польши. Однако кризис еще не прошёл. Поскольку к границе все еще подходят меньшие группы мигрантов, пытающихся найти слабые участки в охране границы и прорваться в страну. 7 декабря было зафиксировано 116 попыток незаконного пересечения границы.

Сообщается, что 7 декабря должен был улететь новый репатриационный рейс из Беларуси в Ирак, 8 декабря из Минска – в Сирию. По информации государственного информационного агентства Белта, многие мигранты на границе еще надеются пройти в Европу и не хотят лететь домой.

В Литве, в приграничных регионах, продлили действие чрезвычайного положения до 14 января 2022 года из-за того, что на границах остаются тысячи мигрантов, штурмующих их каждый день. Беженцы с Ирака и Сирии пытаются пройти в Латвию, Литву или Польшу.

В Евросоюзе говорят, что белорусы специально перевозили людей из стран Азии в Минск и помогали им добраться до границы. Считается, что такие действия были предприняты в ответ на санкции против страны. В то же время Лукашенко подчеркнул, что ограничит ввоз европейских товаров. В Беларуси собрались вводить ответные санкции против стран, которые поступили так же по отношению к Беларуси.

Напомним, что США, Канада, Великобритания и ЕС ввели ряд новых санкций против Беларуси из-за обострения ситуации с мигрантами на границах. Под санкции попал сын Лукашенка.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!