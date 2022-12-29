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В Беларуси отличились с "версией" о падении российской ракеты

Военный комиссар Брестской области Олег Коновалов отметил, что местным жителям совершенно не о чем беспокоиться

сегодня, 16:54
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Автор:

Лиля Воробьева

В Белоруссии отреагировали на падение российской ракеты на своей территории. В министерстве обороны Беларуси заявили, что их ПВО якобы сбила украинскую ракету С-300. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Telegram оборонного ведомства.

В Беларуси отличились с "версией" о падении российской ракеты

Падение российской ракеты в Беларуси (фото из открытых источников)

Военный комиссар Брестской области Олег Коновалов заявил, что местным жителям совсем не о чем беспокоиться, потому что такое, к сожалению, случается.

В оборонном ведомстве Беларуси сообщили, что около 10 часов утра сбили ракету у села Горбаха в Брестской области, примерно в 15 км от границы с Украиной.

Кроме того, в министерстве обороны сообщили, что в результате проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки сбитой ракеты якобы принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса С-300, выпущенной с территории Украины.

В военном ведомстве сообщили, что объявят подробности в ближайшее время.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что рашисты совершили 22-ю атаку по энергетике Украины . Самая сложная ситуация с электроснабжением в результате массированной российской атаки 29 декабря сложилась на западе Украины, а также в Одесской и Киевской областях, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. С каждым новым ракетным ударом россияне делают украинцев только злее и сильнее. Энергетики сразу после завершения тревог взялись возобновлять энергоснабжение там, еще были попадания. Враг снова атаковал энергетический объект ДТЭК, ранее уже неоднократно подвергавшийся обстрелам. В результате удара было существенно повреждено оборудование одной из теплоэлектростанции. Один из работников получил легкие ранения, его доставили в больницу.



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Источник: https://t.me/modmilby/21334
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