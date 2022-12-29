В Беларуси отличились с "версией" о падении российской ракеты

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Лиля Воробьева
В Белоруссии отреагировали на падение российской ракеты на своей территории. В министерстве обороны Беларуси заявили, что их ПВО якобы сбила украинскую ракету С-300. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Telegram оборонного ведомства.
Падение российской ракеты в Беларуси (фото из открытых источников)
Военный комиссар Брестской области Олег Коновалов заявил, что местным жителям совсем не о чем беспокоиться, потому что такое, к сожалению, случается.
В оборонном ведомстве Беларуси сообщили, что около 10 часов утра сбили ракету у села Горбаха в Брестской области, примерно в 15 км от границы с Украиной.
Кроме того, в министерстве обороны сообщили, что в результате проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки сбитой ракеты якобы принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса С-300, выпущенной с территории Украины.
В военном ведомстве сообщили, что объявят подробности в ближайшее время.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что рашисты совершили 22-ю атаку по энергетике Украины . Самая сложная ситуация с электроснабжением в результате массированной российской атаки 29 декабря сложилась на западе Украины, а также в Одесской и Киевской областях, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. С каждым новым ракетным ударом россияне делают украинцев только злее и сильнее. Энергетики сразу после завершения тревог взялись возобновлять энергоснабжение там, еще были попадания. Враг снова атаковал энергетический объект ДТЭК, ранее уже неоднократно подвергавшийся обстрелам. В результате удара было существенно повреждено оборудование одной из теплоэлектростанции. Один из работников получил легкие ранения, его доставили в больницу.
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