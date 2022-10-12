В Беларуси отреагировали на предложение Зеленского относительно наблюдателей на границе

В Беларуси вроде бы ничего не имеют против размещения наблюдателей на украинско-белорусской границе. Но официальный Минск категорически против назначения наблюдателями иностранных военных. Такое заявление сделал государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, пишет " Беларусь сегодня ".

"Нам этот контингент абсолютно не мешает, но он нам и не нужен. Нам нечего контролировать и нечего прятать. Если Зеленскому этот контингент нужен на границе, то пусть он приглашает", — заявил государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович.

Кроме этого, чиновник заявил, что белорусские беспилотники не нарушают украинскую границу. Но Беларусь вроде бы регулярно регистрирует нарушения украинскими дронами их границы.

Также Вольфович подчеркнул, что Беларусь считает абсолютно неприемлемым, что наблюдателями будут иностранные военные.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в МВД рассказали, какой ответ готовит Украина в случае повторного вторжения из Беларуси . В случае вторжения с севера противник получит отпор прямо на границе. К тому же абсолютно весь периметр границы с Беларусью очень плотно заминирован, что станет неприятным "сюрпризом" для непрошеных гостей. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко. Игорь Бондаренко объяснил, что сегодня Украина вынуждена обороняться и со стороны Беларуси, потому что враг использует территорию этой страны. Были уже прецеденты, когда Россия использовала территорию и инфраструктуру Беларуси для вторжения в Украину и сейчас активно использует эту страну для обстрела украинских городов.