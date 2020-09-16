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В Беларуси подсчитали убытки от акций протеста

И это только ущерб, нанесенных благоустройству городов

сегодня, 14:56
Автор:

Владимир Лавский

В 750 тысяч белорусски рублей (девять с половиной миллионов гривен) оценивается ущерб для благоустройства от митингов в Минске. Об этом сообщает портал TUT.BY.

В Беларуси подсчитали убытки от акций протеста

Начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь считает, что это только предварительные цифры, а реальные будут немного позже. 

Он говорит, что в первые дни после выборов демонстранты ломали цветники, навесы на остановках, кашпо, а теперь дополнительные затраты требуются в основном на закрашивание несанкционированных надписей, уборку и вывоз дополнительного объема отходов. Из-за этого нагрузка на работников коммунальных служб увеличилась в 1,5 раза. Ущерб жилфонду оценивают в 120 тысяч рублей ( 1 миллион и 320 тысяч гривен). 

Как ранее сообщали "Комментарии", Александр Лукашенко решил привести основные части Вооруженных сил страны в полную боевую готовность.

Так, политик заявил об угрозах не только внутри страны, а и извне.

"Меня больше всего беспокоит, что к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", - сообщил Лукашенко.

По его словам, впервые за 25 лет он решил сделать серьезный шаг – привести основные части белорусского вооружения в полную боевую готовность и перебросить войска на западное направление.


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