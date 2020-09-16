В Беларуси подсчитали убытки от акций протеста

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Владимир Лавский
В 750 тысяч белорусски рублей (девять с половиной миллионов гривен) оценивается ущерб для благоустройства от митингов в Минске. Об этом сообщает портал TUT.BY.
Начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь считает, что это только предварительные цифры, а реальные будут немного позже.
Он говорит, что в первые дни после выборов демонстранты ломали цветники, навесы на остановках, кашпо, а теперь дополнительные затраты требуются в основном на закрашивание несанкционированных надписей, уборку и вывоз дополнительного объема отходов. Из-за этого нагрузка на работников коммунальных служб увеличилась в 1,5 раза. Ущерб жилфонду оценивают в 120 тысяч рублей ( 1 миллион и 320 тысяч гривен).
Как ранее сообщали "Комментарии", Александр Лукашенко решил привести основные части Вооруженных сил страны в полную боевую готовность.
Так, политик заявил об угрозах не только внутри страны, а и извне.
По его словам, впервые за 25 лет он решил сделать серьезный шаг – привести основные части белорусского вооружения в полную боевую готовность и перебросить войска на западное направление.
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