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Беларусь привела вооружение в полную боевую готовность

Лукашенко заявил, что перебросил войска на западное направление

сегодня, 18:50
Автор:

Таисия Ерохина

Обстановка в Беларуси все еще не стабилизировалась. И Александр Лукашенко решил привести основные части Вооруженных сил страны в полную боевую готовность, сообщает TUT.BY

Так, политик заявил об угрозах не только внутри страны, а и извне.

Беларусь привела вооружение в полную боевую готовность

"Меня больше всего беспокоит, что к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", - сообщил Лукашенко.

По его словам, впервые за 25 лет он решил сделать серьезный шаг – привести основные части белорусского вооружения в полную боевую готовность и перебросить войска на западное направление.

Также политик добавил, что "приходиться занимать стабилизацией ситуации вместо насущных дел страны и экономики".

Ранее Лукашенко назвал страну, которая, по его мнению, управляет протестами в Беларуси. Поскольку он уверен, что протесты в Беларуси были подготовлены. Кроме того, Лукашенко заявил, что отечество в опасности: с внешней стороны – оружие, внутри – взбудораженное население.


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